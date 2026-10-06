Charlotte, NC.- Un incendio estructural registrado el lunes 5 de octubre de 2026 movilizó a unos 60 bomberos de Charlotte y equipos adicionales de Carolina Fire hasta la cuadra 11000 Woods Corner Ct., donde las autoridades desplegaron un amplio operativo para controlar las llamas.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 11000 block Woods Corner Ct. Approximately 60Charlotte firefighters, along with additional crews from Carolina Fire, controlled the incident in approximately 60 minutes. During operations, a partial roof collapse temporarily disrupted firefighter… pic.twitter.com/jykuX8zCfg — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) October 5, 2026

Los equipos de emergencia trabajaron durante aproximadamente una hora para contener el incendio y evitar que el fuego provocara mayores daños en la estructura o alcanzara áreas cercanas.

Durante las labores de extinción ocurrió un incidente que generó preocupación entre los equipos de emergencia. Una parte del techo de la estructura colapsó mientras los bomberos permanecían en el lugar. El desplome interrumpió temporalmente el sistema de control utilizado para verificar la ubicación y seguridad de los miembros que participaban en el operativo.

Lee también: Charlotte enfrenta ola de incendios y bomberos refuerzan llamados a la prevención

En medio de la situación, los equipos detectaron que dos bomberos no aparecían momentáneamente en el registro de ubicación. Los compañeros activaron de inmediato los procedimientos correspondientes para localizarlos.

Poco después, los equipos encontraron a ambos bomberos y confirmaron que se encontraban fuera de peligro. El incidente no dejó lesiones entre los integrantes del cuerpo de bomberos.

Las autoridades también informaron que ninguna persona civil sufrió heridas durante el incendio. Los equipos mantuvieron las operaciones hasta controlar completamente la emergencia y garantizar condiciones seguras en el área.

Tras finalizar las labores principales, el Equipo de Investigación de Incendios de Charlotte inició las pesquisas para establecer qué provocó el fuego. Los investigadores deberán analizar las condiciones de la estructura y recopilar información que permita determinar el origen del incendio.

Las autoridades no han informado hasta el momento una causa oficial ni han señalado posibles responsables. La investigación continuará mientras los especialistas revisan la escena y reúnen elementos que permitan reconstruir cómo comenzó el siniestro.

Lee también: Bandera roja eleva riesgo de incendios en varios condados de NC

El operativo demuestra los riesgos que enfrentan los bomberos durante intervenciones en estructuras afectadas por incendios, especialmente cuando el fuego compromete elementos como techos y soportes internos. En este caso, la rápida localización de los dos bomberos permitió descartar consecuencias mayores.

Las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio registrado en Woods Corner Ct. y determinar su causa.

Video: ANCIANO ES ATROPELLADO MIENTRAS ESCAPABA DE INCENDIO