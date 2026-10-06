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Festival del Patrimonio Mountaineer Days en Kings Mountain

ENTRETENIMIENTO
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Festival del Patrimonio Mountaineer Days en Kings Mountain
Cortesía: Kings Mountain
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Festival Patrimonial Mountaineer Days regresa a Patriots Park, 220 South Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 10 de octubre de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se trata de un evento gratuito que incluye música en vivo, atracciones, juegos, demostraciones históricas, concursos, juegos inflables y juegos para niños, y mucho más.

Anfiteatro de Liberty Falls

  • 12:00 p.m. | Bienvenida
  • 12:30 p.m. | Smitty y los Jumpstarters
  • 2:00 p.m. | Finaliza el concurso de Miss Mountie
  • 2:30 p.m. | Mason Cole
  • 4:30 p.m. | Arcilla común

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Escenario tipo cenador

  • 12:00 p.m. | Bienvenida
  • 12:30 p.m. | Concurso de recetas con batata
  • 1:30 p.m. | Concurso de barba, bigote y perilla
  • 2:30 p.m. | Concurso de comer pastel de calabaza
  • 3:30 p.m. | Desfile de mascotas disfrazadas

Pueblo del Patrimonio

Presentado por American Restoration

  • 1:00 p.m. | Invitado especial: Spencer Bolejack
  • 2:00 p.m. | Invitado especial: Liberty Mountain
  • 3:00 p.m. | Carreras de sacos
  • 4:00 p.m. | Carreras de huevos en cucharas

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Demostraciones en vivo en la Aldea del Patrimonio

Producido por Liberty Mountain

  • De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.: Elaboración de mantequilla de manzana, demostraciones de artillería, herrería y motosierra, cestería, molienda de maíz, campamentos en vivo, zoológico interactivo, recreadores de la Guerra de la Independencia, elaboración de sal ¡y mucho más!

Video: Progreso Hispano News presente en el Festival Latinoamericano

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