Festival del Patrimonio Mountaineer Days en Kings Mountain

Charlotte, NC.- El Festival Patrimonial Mountaineer Days regresa a Patriots Park, 220 South Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 10 de octubre de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se trata de un evento gratuito que incluye música en vivo, atracciones, juegos, demostraciones históricas, concursos, juegos inflables y juegos para niños, y mucho más.

Anfiteatro de Liberty Falls

12:00 p.m. | Bienvenida

12:30 p.m. | Smitty y los Jumpstarters

2:00 p.m. | Finaliza el concurso de Miss Mountie

2:30 p.m. | Mason Cole

4:30 p.m. | Arcilla común

Escenario tipo cenador

12:00 p.m. | Bienvenida

12:30 p.m. | Concurso de recetas con batata

1:30 p.m. | Concurso de barba, bigote y perilla

2:30 p.m. | Concurso de comer pastel de calabaza

3:30 p.m. | Desfile de mascotas disfrazadas

Pueblo del Patrimonio Presentado por American Restoration 1:00 p.m. | Invitado especial: Spencer Bolejack

2:00 p.m. | Invitado especial: Liberty Mountain

3:00 p.m. | Carreras de sacos

4:00 p.m. | Carreras de huevos en cucharas Lee también: Opción Fin de Semana: Regresa el Festival Latino Gastonia