Festival del Patrimonio Mountaineer Days en Kings Mountain

Charlotte, NC.- El Festival Patrimonial Mountaineer Days regresa a Patriots Park, 220 South Railroad Avenue, Kings Mountain, Carolina del Norte, el sábado 10 de octubre de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
Se trata de un evento gratuito que incluye música en vivo, atracciones, juegos, demostraciones históricas, concursos, juegos inflables y juegos para niños, y mucho más.
Anfiteatro de Liberty Falls
- 12:00 p.m. | Bienvenida
- 12:30 p.m. | Smitty y los Jumpstarters
- 2:00 p.m. | Finaliza el concurso de Miss Mountie
- 2:30 p.m. | Mason Cole
- 4:30 p.m. | Arcilla común
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Escenario tipo cenador
- 12:00 p.m. | Bienvenida
- 12:30 p.m. | Concurso de recetas con batata
- 1:30 p.m. | Concurso de barba, bigote y perilla
- 2:30 p.m. | Concurso de comer pastel de calabaza
- 3:30 p.m. | Desfile de mascotas disfrazadas
Pueblo del Patrimonio
Presentado por American Restoration
- 1:00 p.m. | Invitado especial: Spencer Bolejack
- 2:00 p.m. | Invitado especial: Liberty Mountain
- 3:00 p.m. | Carreras de sacos
- 4:00 p.m. | Carreras de huevos en cucharas
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Demostraciones en vivo en la Aldea del Patrimonio
Producido por Liberty Mountain
- De 12:00 p.m. a 6:00 p.m.: Elaboración de mantequilla de manzana, demostraciones de artillería, herrería y motosierra, cestería, molienda de maíz, campamentos en vivo, zoológico interactivo, recreadores de la Guerra de la Independencia, elaboración de sal ¡y mucho más!