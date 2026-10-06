El FBI confirmó una investigación sobre las escuelas del CMS

Charlotte, NC.- El FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Occidental de Carolina del Norte confirmaron que mantienen una investigación activa relacionada con las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS), aumentando la presión sobre uno de los sistemas educativos más grandes del estado.

Las autoridades federales comunicaron la existencia de la investigación el lunes 5 de octubre a medios locales de Charlotte. Sin embargo, evitaron ofrecer detalles sobre el alcance del caso debido a que el proceso continúa abierto. Hasta el momento, las autoridades tampoco han anunciado cargos criminales relacionados con la investigación federal.

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La confirmación federal llega en medio de un creciente escrutinio sobre las finanzas y la administración de CMS. La Oficina del Auditor del Estado y el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte también revisan distintos aspectos relacionados con el manejo de recursos del distrito.

A esta revisión se suma una solicitud del fiscal del condado Mecklenburg al Buró Estatal de Investigaciones para examinar posibles irregularidades financieras dentro del sistema escolar.

La situación tomó mayor dimensión tras la salida de la superintendente Crystal Hill. Antes de abandonar el cargo, Hill presentó un extenso memorando en el que denunció presuntas irregularidades, problemas de transparencia y cuestionamientos relacionados con contratos y decisiones administrativas. Las autoridades continúan evaluando las acusaciones y su posible alcance.

El escenario también provocó cambios dentro de la estructura administrativa de CMS. Cinco integrantes de alto nivel del gabinete escolar anunciaron sus renuncias o jubilaciones anticipadas en medio del creciente cuestionamiento sobre el uso y la autorización de recursos públicos.

Mientras avanzan las distintas revisiones, los comisionados de Mecklenburg County también analizan la supervisión y asignación de los fondos destinados al sistema escolar. La junta educativa, por su parte, trabaja en la búsqueda de un nuevo superintendente permanente para dirigir el distrito durante este periodo de incertidumbre.

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La Junta de Educación de CMS confirmó que recibió información sobre la investigación federal y expresó su disposición a colaborar con las autoridades. El distrito enfrenta ahora la necesidad de responder a diferentes organismos mientras intenta mantener la continuidad de sus operaciones educativas.

Expertos y exagentes federales consultados por medios locales señalaron que el reconocimiento público de una investigación activa del FBI representa un hecho poco habitual. Las agencias federales suelen mantener reserva sobre investigaciones abiertas, especialmente cuando todavía no existen acusaciones formales.

Por ahora, el FBI y la Fiscalía Federal mantienen silencio sobre los posibles objetivos, documentos o transacciones que examinan. La investigación continúa mientras las autoridades estatales, locales y educativas avanzan por separado en sus respectivas revisiones.

El caso coloca nuevamente el manejo de los fondos públicos de CMS en el centro de la discusión y plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión dentro del segundo sistema escolar más grande de Carolina del Norte.

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