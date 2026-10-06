Charlotte, NC.- El Charlotte FC organizará un entrenamiento abierto en el Sportsplex de Matthews el 21 de octubre. Únase a ellos en Sportsplex at Matthews para el entrenamiento abierto presentado por Ticketmaster el 21 de octubre y muestra tu apoyo a The Crown. La dirección es 2425 Sports Pkwy, Matthews, NC.

Las puertas abren a las 9:30 a. m. y los asistentes recibirán una dona Krispy Kreme de cortesía hasta agotar existencias. También les complace dar la bienvenida a Pertinacious Coffee Co., una de las cafeterías favoritas de la zona, que estará presente sirviendo café y bebidas especiales durante todo el evento.

Las entradas son gratuitas y estarán disponibles desde este 6 de octubre, pero son necesarias para acceder al evento. Se compartirán detalles adicionales con los poseedores de entradas en el correo electrónico informativo previo al evento, más cerca de la fecha del mismo. Puede reclamar las entradas acá.

Cómo ver: Charlotte FC vs FC Dallas

El próximo juego del Charlotte FC es el sábado 10 de octubre de 2026 a las 8:30 p.m. hora local.

MIRA DESDE CASA

Inicio: 7:30 p.m. ET

Transmisión en directo: VER EN APPLE TV

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ESCUCHAR:

Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); 106.1 FM (WOLS) (ESP)

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Con información de Charlotte FC

Video: Charlotte FC inaugura nuevo campo de futbol en NoDa