Dos fugitivos detenidos por asaltar una vivienda disfrazados de agentes

Washington.- En una operación conjunta y simultánea coordinada por los Alguaciles de EE. UU. (U.S. Marshals) en los estados de Washington y California permitió la captura de dos peligrosos sospechosos acusados de cometer una violenta invasión de morada en Alabama haciéndose pasar por agentes federales.

En un comunicado detallaron que los detenidos fueron identificados como Zealand Adams, de 41 años, y Ramiro Vasquez, de 39, quienes eran buscados activamente por el Departamento de Policía de Auburn bajo múltiples cargos, incluidos robo agravado, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad y suplantación de identidad de un oficial de la ley.

Según la investigación, los sujetos irrumpieron en la residencia de las víctimas fingiendo ser autoridades, las encañonaron y les robaron diversos objetos de valor.

Por otro lado, indicaron que tras el crimen, las pesquisas del Departamento de Policía de Auburn con el apoyo de la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos de la Costa del Golfo determinaron que los sospechosos habían huido hacia la costa oeste del país para evadir la justicia.

Acotaron que ante esto, se canalizaron órdenes de búsqueda a la Fuerza de Tarea contra delincuentes violentos del Pacífico Noroeste (en Washington) y a la Fuerza Regional del Pacífico Suroeste (en California), cuyos efectivos ejecutaron arrestos limpios y sin incidentes en las ciudades de Kent y Chico, respectivamente.

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Destacaron sobre la extrema peligrosidad de uno de los detenidos

De la misma manera, las autoridades destacaron la extrema peligrosidad de uno de los detenidos. Zealand Adams cuenta con un historial criminal de alto perfil: en 2014 protagonizó un enfrentamiento armado de cinco horas con la policía en Utah tras una persecución a alta velocidad, periodo en el cual mantuvo como rehén a un niño de dos años. En aquel entonces, Adams ya era buscado por un homicidio cometido en Luisiana, y posteriormente fue condenado por secuestro en Utah y homicidio involuntario en Luisiana.

Por último, el director en funciones del Servicio de Alguaciles para el Distrito Occidental de Washington, Donrien Stephens, enfatizó que suplantar a la ley socava la confianza pública y amenaza la seguridad de las comunidades, por lo que se reconoció el impecable trabajo interinstitucional. Actualmente, ambos arrestados permanecen recluidos en cárceles locales a la espera de ser extraditados a Alabama para enfrentar los cargos en su contra.

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