Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte colabora con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para ayudar a prevenir la propagación de la rabia. A partir de principios de octubre, el Servicio de Vida Silvestre distribuirá la vacuna oral contra la rabia para mapas en el oeste de Carolina del Norte.

El programa de vacunación oral contra la rabia, establecido originalmente en la década de 1990, ayuda a prevenir que la epizootia de rabia en mapaches se extienda al oeste de los Montes Apalaches, donde no existe esta enfermedad. Se espera que este año se distribuyan aproximadamente 600.000 cebos en Carolina del Norte a través de este programa.

Del 5 al 9 de octubre, los cebos se distribuirán a mano en el área de Asheville. Desde el 9 al 13 de octubre, el lanzamiento de cebos desde helicópteros cubrirá las comunidades urbanas y suburbanas del área metropolitana de Asheville, Burnsville, Mars Hill y Waynesville. Y además desde el 15 al 22 de octubre, aviones que volarán a baja altura arrojarán cebos con la vacuna oral contra la rabia en los condados Ashe, Avery, Buncombe, Cherokee, Clay, Graham, Haywood, Henderson, Jackson, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Swain, Transylvania, Watauga y Yancey.

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«La mejor manera de prevenir la rabia es asegurarse de que las mascotas y los mamíferos que estén en contacto con el público estén vacunados», dijo el Dr. Carl Williams, veterinario de salud pública del NCDHHS . «Vacunar a los animales que viven en nuestro hogar y sus alrededores añade una capa adicional de protección contra la propagación de esta enfermedad mortal».

Los cebos —que consisten en una bolsita o paquete de plástico— contienen una vacuna oral que inmuniza a los animales contra el virus de la rabia al ser ingérida. Para atraer a los mapaches, las bolsitas están recubiertas con harina de pescado o encapsuladas en bloques duros de harina de pescado y polímero del tamaño aproximado de una caja de cerillas. Cuando un mapache muere el cebo, la bolsita de la vacuna se perfora, permitiendo que la vacuna entre en la boca del animal, lo que activa su sistema inmunológico para producir anticuerpos. Esto protege al animal de contraer la rabia.

Medidas de precaución

Los cebos intactos no dañarán a las personas, las mascotas ni la fauna silvestre. El Servicio de Vida Silvestre del USDA ha emitido las siguientes precauciones en caso de que usted o sus mascotas entren en contacto con un cebo:

Si usted o su mascota encuentran un cebo, déjelo donde lo encontraron, a menos que esté en su césped, entrada de vehículos u otra área que no atraiga a los mapaches; en ese caso, puede mover el cebo a un área con vegetación más densa donde sea más probable que los mapas lo encuentren y sea menos probable que las mascotas se topen con él. Si va a manipular el cebo, use guantes o una toalla. Si bien no hay problema al tocar cebos intactos, estos tienen un fuerte olor a harina de pescado.

Comer los cebos no dañará a su mascota, pero consumir varios cebos podría causarle malestar estomacal temporalmente.

No intente extraer el paquete de la vacuna antirrábica oral de la boca de su mascota, ya que podría sufrir una mordedura.

Lávese bien las manos con agua y jabón si existe la posibilidad de que el paquete de la vacuna se haya roto.

Indique a los niños que no toquen los cebos. Si un niño o un adulto ingiere un cebo, comuníquese con su departamento de salud local o llame al número de teléfono que aparece en el cebo (1-877-722-6725). Hasta la fecha, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) no ha recibido ningún informe de una persona que haya ingerido un paquete de cebo.

Los cebos rotos o dañados son ineficaces y deben desecharse usando guantes para colocarlos en una bolsa y luego en un contenedor de basura común. Cualquier persona que entre en contacto con la vacuna líquida del cebo debe lavarse bien las manos con agua y jabón, y luego llamar al número de teléfono que aparece en el cebo oa su departamento de salud local para obtener más instrucciones y referencias.

El Día Mundial contra la Rabia, que tiene como objetivo concienciar sobre la rabia y la prevención de la enfermedad, se celebra anualmente el 28 de septiembre. En Carolina del Norte, la rabia se encuentra con mayor frecuencia en animales salvajes, lo que supone una amenaza tanto para las personas como para los animales domésticos que puedan entrar en contacto con la fauna silvestre.

Puede encontrar información adicional sobre el Programa Nacional de Control de la Rabia en el sitio web del USDA . Para obtener más información sobre el programa de vacunación oral contra la rabia, visite la página web de la División de Salud Pública del NCDHHS .

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