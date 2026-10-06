Charlotte Motor Speedway durante el fin de semana de la NASCAR

Charlotte, NC.- Los aficionados de NASCAR conocen el Charlotte Motor Speedway como el escenario de algunos de los momentos más importantes de este deporte, pero la emoción se extiende mucho más allá de la pista durante el enfrentamiento de este fin de semana en la Bank of America 400 de la NASCAR Chase.

En el que será el mejor regreso de NASCAR a la cuna de las carreras en Estados Unidos, los aficionados podrán experimentar todo lo que hace de la región de Charlotte el corazón de este deporte: desde un acceso inigualable a los pilotos y experiencias interactivas en el circuito, hasta talleres de carreras legendarios, el Salón de la Fama de NASCAR, tres días de competición llena de adrenalina y un fin de semana completo de entretenimiento.

Los pilotos de NASCAR saben que no hay lugar como Charlotte para celebrar este deporte.

Denny Hamlin, n.° 11, NASCAR Cup Series, Joe Gibbs Racing

“Charlotte es una gran comunidad de carreras, así que cuando los aficionados vienen a la ciudad para las carreras de Charlotte, tienen la oportunidad de visitar las sedes de los equipos. La zona de Charlotte es realmente muy bonita. Ha crecido mucho en los últimos años, así que hay muchísimas cosas que hacer en la ciudad, y esa es la razón por la que muchas familias vienen a pasar todo el fin de semana”.

Disfruta de un acceso sin igual en la zona de aficionados.

Una de las características que distingue a NASCAR de cualquier otro deporte es el acceso que los aficionados tienen a las estrellas, los equipos y las experiencias que dan vida a este deporte. Durante todo el fin de semana de la Bank of America 400, los aficionados pueden sumergirse en la emoción en la Fan Zone, donde encontrarán apariciones de pilotos, oportunidades para conseguir autógrafos, exhibiciones interactivas, actividades de patrocinadores, productos oficiales, comida y entretenimiento para todas las edades.

Haga clic aquí para consultar el calendario más reciente de apariciones de los pilotos en el circuito.

Desde conocer a sus pilotos favoritos hasta descubrir nuevas experiencias gracias a los socios de NASCAR, los aficionados pueden acercarse al deporte como nunca antes, mientras disfrutan de la energía y el ambiente comunitario que hacen que un fin de semana de carreras en Charlotte Motor Speedway sea especial.

Taylor Gray, n.° 54, NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, Joe Gibbs Racing

“Como deporte, ese es como nuestro hogar. Sabes que va a haber muchísima gente allí. Todo el mundo va a estar allí; probablemente nueve de cada diez veces vas a ver a tu héroe de la infancia, ¿verdad? Así que creo que para nosotros es un lugar genial para ir como aficionado a las carreras y ver todo y a todos juntos.”

Explora el patio trasero de NASCAR

Charlotte es el hogar de los equipos, las leyendas y las historias que han dado forma a la NASCAR, lo que convierte el fin de semana de carreras en la oportunidad perfecta para que los aficionados exploren la ciudad antes de dirigirse a la pista.

Los aficionados a las carreras pueden visitar algunos de los talleres más emblemáticos de NASCAR en toda la región, ver entre bastidores cómo se preparan los equipos para la competición y visitar el Salón de la Fama de NASCAR para celebrar los mejores momentos y las leyendas de este deporte.

Con tanta historia y cultura de NASCAR ubicadas a pocos minutos del circuito, los aficionados pueden convertir el fin de semana de carreras en una experiencia completa incluso antes de llegar a la pista.

Carson Kvapil, n.° 1 de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, JR Motorsports

“Siento que Charlotte es una carrera imperdible, simplemente porque hay muchísima gente que asiste, y obviamente están todos los talleres de carreras que abren a menos de una hora del Charlotte Motor Speedway. Definitivamente, hay que llegar un día antes e ir a ver a Junior Motorsports y a todos los demás equipos de carreras y demás lugares. El Salón de la Fama de la NASCAR. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer el fin de semana en Charlotte”.

Ryan Blaney, número 12, NASCAR Cup Series, Team Penske

“El Charlotte Motor Speedway ofrece muchísimas actividades en sus alrededores, ya sea que quieras visitar la ciudad de Charlotte, que está a solo 24 kilómetros, o los talleres de carreras en Mooresville, a 24 kilómetros al norte. Puedes ir y ver dónde operan todos los equipos de carreras. Al ser una especie de centro neurálgico del automovilismo en NASCAR, con todos los equipos aquí, hay muchas cosas que hacer para las familias si quieren venir durante toda la semana.”

Disfrute de tres días de acción en las carreras de NASCAR.

El plato fuerte del fin de semana sigue siendo la competición rueda a rueda durante tres días, en los que las principales categorías de NASCAR se enfrentarán en el histórico óvalo de 2,4 kilómetros (1,5 millas) del Charlotte Motor Speedway.

El fin de semana comienza el viernes 9 de octubre con la carrera EcoSave 200 de la NASCAR Craftsman Truck Series a las 5:00 p.m., seguida de la carrera Blue Cross NC 300 de la NASCAR O’Reilly Auto Parts Series el sábado 10 de octubre a las 4:00 p.m. El fin de semana culmina el domingo 11 de octubre con la carrera Bank of America 400 de la NASCAR Cup Series a las 3:00 p.m.

Durante tres días y a lo largo de más de 900 millas de acción en la pista, los aficionados verán a las mayores estrellas de NASCAR luchar por puntos cruciales para el campeonato y por momentos inolvidables en uno de los circuitos más históricos de este deporte.

Layne Riggs, n.° 34, NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, Front Row Motorsports

“Charlotte Motor Speedway siempre ofrece carreras increíbles. Las gradas siempre están llenas porque todo el apoyo viene de esa zona y proviene de Charlotte. Toda tu familia puede venir al circuito. Los boxes siempre están llenos. Es un fin de semana increíble. Me encanta correr en Charlotte. Es la carrera de la ciudad natal de todos y todos queremos demostrar quién es el mejor en su ciudad natal.”

Ty Majeski, No. 99, NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, ThorSport Racing

“Creo que para un aficionado de NASCAR, Charlotte es el corazón de las carreras de NASCAR, de las carreras en Estados Unidos. La zona de boxes antes de las carreras está repleta de gente. Están todos los amigos y familiares de los miembros del equipo de NASCAR y los pilotos, y es un ambiente eléctrico y la atmósfera es eléctrica, y siempre es lo que me emociona.”

Convierta el día de la carrera en una experiencia de entretenimiento completa

La Bank of America 400 del domingo ofrece mucho más que 400 millas de competición de NASCAR, creando una experiencia inolvidable de principio a fin. Los aficionados podrán disfrutar de un concierto previo a la carrera con la superestrella de la música country Tyler Hubbard, la presentación de los pilotos y oportunidades exclusivas de acceso a la pista antes de que las grandes estrellas de NASCAR reciban la bandera verde.

Los aficionados pueden mejorar su experiencia el día de la carrera con un Pase de Pista, que incluye acceso en primera fila al concierto previo a la carrera, una visión más cercana de la presentación de los pilotos y la oportunidad de ser parte de la emoción antes de que se dé la señal de salida.

Saborea, celebra y vive la experiencia completa del Speedway.

La emoción continúa en todo el Charlotte Motor Speedway con un ambiente de fin de semana completo centrado en la comida, el entretenimiento y momentos inolvidables para los aficionados.

Los aficionados podrán disfrutar de The Hangar, un espacio renovado con opciones de comida y bebida durante todo el fin de semana y un excelente lugar para ver la acción. ¡Visita The Hangar, ubicado dentro de la Puerta 6 en el nivel 200!

Los asistentes al fin de semana de la carrera también podrán disfrutar de una variedad de puestos de comida especiales en todo el circuito, incluyendo la hamburguesa de queso pimiento con beicon, el Tornado de patatas con aderezos, los nachos y tacos de falda de ternera ahumada, además de mercancía, actividades para los aficionados y muchas oportunidades para celebrar la NASCAR con otros aficionados.

ENTRADAS

Las entradas para el fin de semana de la Bank of America 400 ya están disponibles en www.charlottemotorspeedway.com o llamando al 1-800-455-FANS (3267). Los niños menores de 12 años pueden disfrutar de toda la acción por solo $10, y los aficionados pueden mejorar su experiencia el día de la carrera con un pase Track Pass que incluye acceso a la zona de primera fila, la presentación de los pilotos y el concierto previo a la carrera del domingo.

MÁS INFORMACIÓN

Los aficionados pueden conectar con Charlotte Motor Speedway y estar al día de las últimas noticias siguiendo a X en Instagram y Facebook , o descargando la aplicación móvil de Charlotte Motor Speedway.

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway