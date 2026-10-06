Argentina se prepara para el histórico partido de despedida de Lionel Messi

Buenos Aires.- La selección de Argentina disputará el martes 6 de octubre un encuentro amistoso en el estadio Monumental de Buenos Aires frente a Benín, un duelo que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi, a sus 39 años, de la Albiceleste.

Es de mencionar, que el partido pondrá fin a una trayectoria de más de dos décadas y más de 200 presencias oficiales repletas de galardones y marcas históricas.

Se conoció que el partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina. Para los seguidores que sigan el encuentro desde Charlotte, el inicio del partido está programado para las 7:00 p.m.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

De la misma manera, el argentino en su red social Instagram publicó recientemente una imagen con la camisa de la selección de Argentina, afirmando que “momentos especiales que sé que voy a extrañar”.

Asimismo, medios de comunicación indicaron que el enfrentamiento girará en torno al homenaje preparado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el capitán rosarino, quien jugará su partido número 208 luciendo una camiseta conmemorativa diseñada exclusivamente para la ocasión por Adidas, en un recinto que agotó la totalidad de sus localidades en cuestión de minutos.

Ver más: Lionel Messi se despide de la selección argentina

Estarán figuras claves

Por otro lado, también se conoció que el seleccionador Lionel Scaloni alineará un once cercano al de la última Copa del Mundo, reintegrando a figuras clave como Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, quienes no disputaron los amistosos previos contra Bolivia y Burkina Faso en los que el cuerpo técnico probó a jóvenes promesas como Román Vega y Leonel Flores.

Asimismo, trascendió que la selección de Benín conocida como los Cheetahs, ubicada en el puesto 89 del ranking de la FIFA y tras sumar buenos resultados en su eliminatoria africana, afronta el compromiso con gran expectación.

Su capitán, el delantero Steve Mounié, señaló que es un acontecimiento histórico para su país al enfrentarse por primera vez a un combinado fuera del continente africano y ser los partícipes del histórico adiós del astro argentino.

Vídeo: CMPD habla sobre disparos contra vehiculos y viviendas y como debe actuar la comunidad