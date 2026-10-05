Charlotte, NC.- Salud Pública anima a los residentes a ayudar a concienciar y educar sobre el abecedario del sueño seguro infantil (solo, espalda, cuna) en conmemoración del Mes de Concienciación sobre el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) en octubre.

En Mecklenburg County, las muertes súbitas e inesperadas de lactantes (SUIDs), que incluyen el SMSL, son la principal causa de muertes infantiles relacionadas con lesiones y la tercera causa principal de muertes infantiles en total, y muchas de estas muertes podrían prevenirse siguiendo prácticas de sueño seguro.

«Dónde duerme tu bebé el primer año de vida importa», dijo la directora de Salud, la Dra. Kimberly Scott. «Los bebés están más seguros durmiendo solos, boca arriba y en una cuna vacía o en un juego en grupo sin mantas, almohadas ni peluches.»

Salud Pública anima a los medios a utilizar imágenes y vídeos que refuercen y promuevan prácticas seguras para dormir a los bebés.

«Sabemos que muchas familias quieren dormir cerca de su bebé, y recomendamos compartir habitación con el bebé, pero no con la cama», dijo la directora médica interina y pediatra, la Dra. Elisabeth Pordes. «Compartir cama aumenta el riesgo de muertes infantiles y asfixia relacionadas con el sueño inseguro. Los bebés duermen más seguros solos, de espaldas y en una cuna.»

Salud Pública de Mecklenburg County colabora con Sueño seguro en Carolina del Norte, así como a socios hospitalarios y comunitarios para ofrecer educación, recursos y apoyo a padres, cuidadores y proveedores sobre prácticas seguras para dormir para bebés.

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Además de seguir el abecedario del sueño seguro, hay otros pasos que puedes tomar para mantener a tu bebé seguro y sano:

No fume cerca de tu bebé.

Mime a su bebé.

No duerma a su bebé en un sofá, sillón, columpio o almohada de lactancia.

No deje que su bebé duerma en su silla de coche a menos que vaya en coche.

Mantenga a su bebé al día con las vacunas recomendadas.

Descubra más sobre los programas dentro de la División de Salud Materno-Infantil del Condado Mecklenburg que tienen como objetivo apoyar la salud y el bienestar de padres, familias e hijos.

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