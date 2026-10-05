Charlotte, NC.- Realizarán el próximo 14 de octubre una galería fotográfica del programa Digital Impact, una iniciativa que utiliza la fotografía y la expresión artística como herramientas para promover el bienestar mental entre jóvenes latinos de Charlotte.

La actividad tendrá lugar en el Mint Museum de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. y contará con entrada gratuita, una oportunidad para que familias y miembros de la comunidad conozcan el trabajo desarrollado por adolescentes participantes del programa.

Digital Impact trabaja con jóvenes latinos de 11 a 18 años mediante talleres prácticos de fotografía, narración artística y espacios de exposición. El programa busca fortalecer la confianza de los participantes y ofrecerles herramientas para expresar sus experiencias y perspectivas a través de imágenes.

Además de fomentar la creatividad, la iniciativa aborda temas relacionados con la salud mental y la prevención del consumo de sustancias entre los adolescentes. A través de sus actividades, los organizadores buscan generar conversaciones dentro de las comunidades y promover mensajes que impulsen cambios positivos.

La galería permitirá al público acercarse a las historias y puntos de vista de los jóvenes que participan en Digital Impact, quienes utilizan la fotografía como una forma de comunicación y construcción de identidad.

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El evento representa también una oportunidad para que las familias conozcan programas culturales que brindan espacios de participación y desarrollo creativo para adolescentes de la comunidad latina.

El Mint Museum ofrece servicios de accesibilidad para quienes los necesiten. Las personas interesadas en solicitar alojamiento o asistencia pueden comunicarse con el Coordinador de Pasantías para Voluntarios y de la Ley ADA mediante el correo electrónico oficial del museo o por teléfono.

La institución recomienda consultar previamente los detalles del evento y las opciones de accesibilidad disponibles.

Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026

miércoles 14 de octubre de 2026 Horario: 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

6:00 p. m. a 8:00 p. m. Entrada: gratuita

gratuita Programa: Digital Impact

Digital Impact Público: jóvenes latinos de 11 a 18 años y comunidad en general

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