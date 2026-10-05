New Bern, NC.- Una mujer de New Bern enfrenta cargos criminales luego de que las autoridades del Craven County iniciaran una investigación por presunto abuso físico contra una niña de seis años.

La Oficina del Sheriff de Craven County recibió el reporte el viernes 2 de octubre de 2026, a través del Departamento de Servicios Sociales del condado. El informe alertó a las autoridades sobre un posible caso de maltrato infantil.

Durante la investigación, los agentes encontraron que la menor presentaba múltiples lesiones visibles. Además, la niña sufrió la pérdida de un diente como consecuencia de las agresiones, según la información proporcionada por la Oficina del Sheriff.

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Los servicios de emergencia trasladaron a la menor al CarolinaEast Medical Center, donde el personal médico realizó una evaluación para determinar el alcance de sus lesiones. Posteriormente, los médicos dieron de alta a la niña.

Detectives de la División de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff continuaron con las pesquisas para determinar quién habría causado las lesiones. Como resultado de las diligencias, los investigadores identificaron a Trameshia Courtney Magwood, de 29 años, residente de Howard Street, en New Bern, como la presunta responsable.

Las autoridades presentaron contra Magwood cargos por agresión grave con lesiones corporales y abuso infantil. La acusada quedó bajo custodia en el centro de detención de Craven County mientras avanza el proceso judicial.

Un juez estableció una fianza asegurada de $45.000 para determinar las condiciones bajo las cuales Magwood podría recuperar su libertad mientras enfrenta los cargos.

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La Oficina del Sheriff continúa con el proceso correspondiente y no ofreció información adicional sobre la relación entre la acusada y la menor ni sobre las circunstancias específicas que provocaron las lesiones.

Las autoridades reiteraron que la investigación forma parte de los procedimientos destinados a esclarecer denuncias de violencia contra menores y determinar las responsabilidades correspondientes ante los tribunales.

El caso continuará su curso judicial mientras los investigadores y fiscales analizan las evidencias recopiladas durante la investigación. La acusación contra Magwood constituye una denuncia formal y deberá resolverse dentro del proceso judicial correspondiente.

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