México y EE.UU. despliegan operativos militares «Espejo» en la frontera

Ciudad De México.- Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores informaron el inicio de una nueva fase de “Operaciones Concurrentes” (Espejo) en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas, un mecanismo de cooperación bilateral destinado a inhibir el tráfico de drogas y de personas bajo los principios de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.

En un comunicado, detallaron que el despliegue, fue puesto en marcha el domingo 4 de octubre de 2026. Cuenta con la participación de 500 efectivos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, respaldados por dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, tecnología de drones y sistemas móviles antidrones.

#NoticiadeUltimaHora #ComunicadoDePrensa Se informa sobre el despliegue de 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea en la frontera de Tamaulipas.https://t.co/Hwrm7NG1RR pic.twitter.com/AyaSpPXhRj — @Defensamx (@Defensamx1) October 5, 2026

Cada país opera dentro de su territorio

De la misma manera, indicaron que las acciones se desarrollan en los municipios tamaulipecos de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

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Por otro lado, las autoridades mexicanas señalaron que la coordinación binacional, que da continuidad a los esquemas de colaboración implementados desde febrero de 2025, fue acordada tras los enlaces establecidos el sábado 3 de octubre entre mandos militares de la XI Región Militar y la 8.ª Zona Militar de México con la Fuerza de Tarea Conjunta «Frontera Sur» de Estados Unidos.

En este sentido, reiteraron que bajo este modelo, cada país opera estrictamente dentro de su propio territorio, manteniendo una comunicación constante para asegurar una respuesta eficaz en las zonas de interés común.

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