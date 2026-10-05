Más granjas para disfrutar en familia sin gastar de más

Charlotte, NC.- El otoño trae calabazas, laberintos de maíz, paseos en carreta y actividades al aire libre a diferentes granjas del área de Charlotte. Para las familias que buscan disfrutar de la temporada sin asumir un gasto elevado, existen alternativas con entrada gratuita o tarifas moderadas que permiten organizar un recorrido de un día.
Una de las opciones más económicas es Hodges Family Farm & Pumpkin Patch, ubicada en 3780 Rocky River Road, en Charlotte. La granja no cobra entrada y ofrece la posibilidad de recorrer el campo de calabazas, observar animales y disfrutar de áreas de juego. El estacionamiento cuesta $5 por vehículo durante los fines de semana, mientras que el paseo en carreta de heno tiene un precio de $5 por persona. Los niños de 2 años o menos no pagan el paseo.
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Otra alternativa es The Hunter Farm, en Weddington. La entrada cuesta $13 por persona para mayores de 2 años e incluye un recorrido en carreta hasta el granero interactivo de animales y una calabaza pequeña para llevar a casa. Su ubicación, en 13624 Providence Road, permite incorporar esta visita a un recorrido familiar por el área.
En Huntersville, Rural Hill Nature Preserve ofrece una experiencia más amplia para quienes quieren dedicar varias horas a las actividades de otoño. El acceso al Day Maze cuesta $16 para adultos y $13 para niños, mientras que los menores de 3 años ingresan gratis. El boleto incluye el famoso laberinto de maíz de siete acres, paseos en carreta y acceso al área de juegos.
Para quienes no tienen inconveniente en conducir unos 30 minutos hacia el norte de Charlotte, Carrigan Farms, en Mooresville, ofrece otra alternativa. La actividad de recolección de calabazas cuesta aproximadamente entre $14 y $15 por persona e incluye un paseo en carreta y una calabaza seleccionada directamente de la planta. El establecimiento acepta únicamente efectivo para esta actividad.
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Una ruta económica puede comenzar por la mañana en Hodges Family Farm, donde una familia puede disfrutar varias actividades sin pagar entrada. Después, un almuerzo tipo picnic puede ayudar a mantener bajo el presupuesto antes de continuar hacia Rural Hill por la tarde.
Con estas alternativas, una jornada de otoño puede combinar naturaleza, entretenimiento y tradiciones familiares sin necesidad de pagar entradas costosas. Eso sí, conviene verificar horarios, disponibilidad y precios antes de salir, ya que las tarifas y condiciones pueden cambiar durante la temporada.