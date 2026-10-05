Lula y Flávio Bolsonaro definirán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta electoral

Brasilia.- Las elecciones presidenciales de Brasil celebradas el domingo 4 de octubre de 2026 terminaron sin un ganador absoluto, por lo que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se disputarán el Ejecutivo en una segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que con el 99,99 % de los votos escrutados el lunes 5 de octubre por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se posicionó en el primer lugar con el 47,03 % de los sufragios, superando por poco al líder progresista, quien obtuvo el 45,16 %.

Entenda a diferença entre apuração e totalização de votos. Cada urna eletrônica apura os votos registrados nela e gera um boletim. Depois, os dados de todos os equipamentos são reunidos para a totalização, que é o resultado da eleição: https://t.co/THBMNiWFin pic.twitter.com/gE2ZCfnrxY — TSE (@TSEjusbr) October 4, 2026

Asimismo, es de destacar que Flávio Bolsonaro, abanderado del Partido Liberal (PL) tras la inhabilitación y prisión domiciliaria de su padre, acumuló más de 56 millones de papeletas, quedándose a un paso de ganar en la primera ronda antes de que el recuento incluyera los votos del noreste, tradicional bastión de la izquierda.

En su cuenta en la red social X, Bolsonaro, afirmó que «el país se manifestó en las urnas por el cambio y por el futuro. No solo en la Presidencia de la República, sino también en el Senado y en la Cámara de Diputados. La mayoría abrumadora que logramos en el Congreso traerá de vuelta la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer. El Poder Legislativo federal está configurado para un Presidente como Flávio Bolsonaro».

Obrigado, Deus! Obrigado, Brasil! O país se manifestou nas urnas pela mudança e pelo futuro! Não apenas na Presidência da República, mas também no Senado e na Câmara dos Deputados. A maioria esmagadora que fizemos no Congresso trará de volta a segurança jurídica que o país… pic.twitter.com/jDfHAVZHxW — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 5, 2026

Lula no logra una ventaja considerada segura

Por otro lado, se conoció que Lula, quien busca un cuarto mandato a los 80 años respaldado por cifras de crecimiento económico y bajo desempleo, no logró la ventaja que su equipo consideraba segura, en un escenario marcado por el descontento ciudadano ante el alto coste de la vida y el endeudamiento familiar.

Ver más: Países del «Escudo de las Américas» respaldan a Bolivia contra el narcotráfico

Asimismo, es de destacar que los demás contendientes quedaron muy por detrás, destacándose las participaciones de Augusto Cury y Renan Santos, mientras que la abstención alcanzó el 21 % en un sistema de voto obligatorio.

Por último, medios de comunicación señalaron que la campaña previa estuvo atravesada por controversias financieras, escándalos de corrupción en el poder judicial y denuncias del Partido de los Trabajadores sobre interferencias extranjeras.

En este sentido, de cara a los comicios del 25 de octubre, los analistas y sondeos prevén un enfrentamiento sumamente ajustado entre ambos candidatos.

Vídeo: 🇵🇪 PERÚ VA A LAS URNAS