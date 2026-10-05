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EE.UU. defiende derechos de padres y sanciona a escuelas de Los Ángeles

ESTADOS UNIDOS
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EE.UU. defiende derechos de padres, sanciona a escuelas de Los Ángeles
Maria Gabriela Perez

Washington.- El gobierno de Estados Unidos, anunció que en una ofensiva coordinada para restituir el control de las familias sobre la educación de sus hijos, el Departamento de Educación (ED) y el Departamento de Justicia (DOJ) enviaron una carta formal a los fiscales generales de todos los estados para recordarles la vigencia y el estricto cumplimiento de dos leyes federales clave de privacidad: la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA).

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia, en un comunicado, en donde detalló que bajo estas normativas, las autoridades federales recalcaron que los padres tienen el derecho inalienable de conocer la información más sensible y personal de sus hijos, así como de otorgar su consentimiento por escrito ante cualquier evaluación psicológica o sanitaria en los planteles.

De la misma manera, el gobierno anunció una acción de cumplimiento contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), en California, debido a políticas internas que obligaban al personal a ocultar a los padres la identidad de género autoproclamada de los alumnos y a promover acuerdos de confidencialidad a espaldas de las familias.

Revelan nuevo informe

Por otro lado, la administración actual reveló el “Informe para Exponer la Armamentización del Gobierno Contra los Padres en las Escuelas”, acompañado de cientos de correos y documentos desclasificados.

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El documento detalló cómo el DOJ bajo la dirección de Merrick Garland, a instancias de la Casa Blanca y de la Asociación Nacional de Juntas Escolares, utilizó los recursos del FBI y de la División de Seguridad Nacional para intimidar, investigar y etiquetar injustamente como «terroristas domésticos» a los padres que asistían pacíficamente a protestar en las reuniones de las juntas escolares.

Por último, el fiscal general Todd Blanche y la secretaria de Educación Linda McMahon subrayaron que la época en la que el aparato estatal fue utilizado para silenciar y catalogar a las familias como enemigas ha terminado, reafirmando el compromiso del gobierno federal para sancionar a las escuelas infractoras y blindar de manera definitiva la patria potestad en todo el país.

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