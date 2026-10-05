Departamento de Justicia presenta cargos contra 16 migrantes por delitos electorales

Washington.- El Departamento de Justicia anunció la presentación formal de cargos contra 16 ciudadanos extranjeros en distintos puntos del país, acusados de cometer delitos relacionados con el voto ilegal, registros de votantes fraudulentos y declaraciones falsas de ciudadanía en procesos electorales federales.

En un comunicado, detallaron que los casos dados a conocer abarcan múltiples jurisdicciones y comprenden imputaciones en cuatro distritos judiciales. Distrito Medio de Florida: Dos residentes permanentes legales, de nacionalidad italiana (Andrea Catanese) y bahameña (Terrance Patrick Evans), fueron imputados por votar ilegalmente en elecciones federales, sumando cargos por declaraciones falsas en procesos de naturalización en el primer caso.

De la misma manera, indicaron que en el distrito Este de Luisiana, tres residentes permanentes originarios de Cuba (Pedro Pablo Ruiz), México (Zianya Yllaly Zamorano) y Nicaragua (Dudley Francisco Zeledon) fueron encausados por emitir votos de manera irregular en comicios federales, incluyendo elecciones primarias y generales.

🚨Today, the Justice Department announced charges involving 16 ALIENS in connection with illegal voting, fraudulent voter registration, and related election crimes across the country. The cases include:

• Voting by aliens in federal elections

• False claims of U.S. citizenship… pic.twitter.com/naO600Ubha — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 5, 2026

10 migrantes detenidos en Minnesota

Por otro lado, señalaron que distrito Este de Wisconsin, una ciudadana de Macedonia del Norte (Sara Luma) enfrenta cargos por registrarse y votar de manera ilegal el mismo día de la jornada electoral de 2024, tras firmar declaraciones falsas certificando una ciudadanía que no poseía.

Mientras que en el distrito de Minnesota, contabilizaron que diez residentes permanentes procedentes de Liberia, Lituania, Ghana, Alemania, Bosnia, Brasil, Canadá y Sudáfrica fueron imputados colectivamente por delitos de fraude electoral, los cuales incluyen haber votado ilegalmente como no ciudadanos y realizar declaraciones falsas sobre la nacionalidad estadounidense para sufragar.

Por último, las autoridades judiciales recordaron que los cargos presentados mediante denuncias penales, actas de acusación o información formal constituyen meras imputaciones, por lo que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal ante un tribunal.

Vídeo: Guía para “desnaturalizar” a quienes hicieron fraude