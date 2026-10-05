Con total éxito culminó la 1ra Cumbre Digital en Honor a la Mujer Hispana en EE.UU.

Washington.- Con la participación de 24 mujeres hispanas provenientes de distintos puntos del país, se llevó a cabo con éxito la primera edición de la Cumbre Digital en Honor a la Mujer Hispana, un evento organizado por la Cámara Hispana Conferencistas Unidos USA que se desarrolló del 1 al 3 de octubre, en pleno Mes de la Herencia Hispana.

En un comunicado, indicaron que durante las tres jornadas, el encuentro sirvió como un espacio de conexión, reflexión y reconocimiento mutuo, donde las ponentes compartieron vivencias personales, trayectorias de transformación y mensajes de superación.

Al respecto, la Dra. HC Brillyt A. Rodríguez, presidenta y fundadora de la organización, destacó la valentía de las participantes al abrir sus corazones y visibilizar el impacto de la mujer hispana en Estados Unidos, señalando mediante una emotiva metáfora que las hispanas son «mujeres de madera fina» que, tras superar procesos difíciles y de prueba, se convierten en algo mucho más valioso.

Ver más: José Herrera nuevo presidente de la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas

Evento contó con la participación de destacadas mujeres

Por otro lado, es de destacar, que el evento reunió las voces de 24 destacadas referentes, entre ellas Noraika González, Ana Brito, Renie Seijas, Karen Garzón, Lisbeth González, Ivonne Jiménez, Alexandra Feliciano, Maribel Castillo, Beatriz Holley, Joyceleine Urdaneta, Ana Claudia Bermúdez, Adriana Henríquez, Kenny Mollegas, Mayela Carrero, Phaedra de SA, Norma Lagonell, Merlyn Polanco, Carla Padrón, la propia Brillyt Rodríguez, María Antonieta Bárcenas, Lili Mafra, Janitza Ramírez y Paola Vivas.

La organización informó que las grabaciones completas de los tres días de transmisión ya están disponibles a través del canal oficial de YouTube de la Cámara, con el propósito de que la comunidad pueda revivir las historias compartidas.

Por último, la Cámara Hispana Conferencistas Unidos USA, cuya misión es inspirar y empoderar a las mujeres para que lideren con autenticidad, invitó al público a visitar su sitio web (chcunidos.org) y sumarse a sus iniciativas de apoyo y fortalecimiento comunitario.

Vídeo: Gastonia: temor migratorio impacta a la comunidad hispana