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Acusan de homicidio en primer grado a mujer que apuñaló a niña venezolana en Chicago

INMIGRACIÓN
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Apelarán sentencia contra el atacante del Juez Kavanaugh
Maria Gabriela Perez

Chicago.- Las autoridades policiales de Chicago formalizaron los cargos penales contra la presunta responsable del violento ataque que cobró la vida de la niña venezolana Edimari Hernández Chacón, de 7 años, ocurrido el pasado fin de semana en el sur de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Policía de Chicago, la agresora fue identificada como Shavon Gayden, de 48 años, a quien se le imputó un cargo grave por homicidio en primer grado (Murder – First Degree).

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No existía relación entre la víctima y la detenida

Medios de comunicación indicaron que el trágico suceso tuvo lugar en la cuadra 8600 de la avenida S. Cottage Grove, donde la menor, integrante de una familia inmigrante originaria de Venezuela fue atacada por la espalda mientras caminaba en la vía pública junto a un familiar.

Tras los gritos de auxilio de su acompañante, vecinos y transeúntes intervinieron de inmediato para someter a la agresora y retenerla hasta la llegada de las patrullas.

Asimismo, se conoció que Gayden fue arrestada el sábado 3 de octubre y, tras recibir atención médica por lesiones menores sufridas durante su captura, quedó bajo custodia policial a la espera de su audiencia de detención en los tribunales locales.

Por último, trascendió que las investigaciones preliminares indican que no existía ninguna relación previa entre la víctima y la imputada.

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