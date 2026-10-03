Raleigh, NC.- La División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV) recordó a los usuarios que ya no emite calcomanías para placas ni entrega automáticamente tarjetas de registro impresas. Este cambio, ordenado por la Asamblea General de Carolina del Norte, introduce un sistema digital de registro vehicular en el estado.

Aunque el producto final que reciben los clientes está cambiando, el proceso básico de registro para los propietarios de vehículos en Carolina del Norte sigue siendo el mismo. Los clientes seguirán:

Recibirán un aviso de renovación por correo 90 días antes de que expire su registro.

Es necesario completar las inspecciones necesarias.

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Es necesario pagar las tasas de matriculación y los impuestos sobre la propiedad del vehículo a tiempo para mantener la validez de la matrícula.

Podrá realizar esos pagos de las mismas cuatro maneras: por correo, en persona en una agencia de placas de matrícula (LPA), en línea o en un quiosco de autoservicio.

“Lo que cambia es el producto final que reciben los clientes”, dijo el comisionado del NCDMV, Paul Tine . “La gran mayoría del proceso de registro permanece igual. Seguirá recibiendo su aviso de renovación, seguirá necesitando la inspección, seguirá pagando sus tarifas e impuestos a tiempo y seguirá teniendo las mismas opciones convenientes para realizar sus trámites. Solo la calcomanía física y la tarjeta de registro impresa desaparecerán”.

Al finalizar cada trámite de registro o renovación, los clientes recibirán un recibo que incluye la mayor parte de la información que figuraba en la tarjeta de registro impresa. El recibo mostrará las tarifas pagadas, el número de identificación del vehículo (VIN), el número de placa y un código de barras que las estaciones de inspección podrán escanear el año siguiente. También incluirá un enlace para que los clientes puedan descargar una copia digital de su tarjeta de registro y guardarla en su teléfono o imprimirla ellos mismos.

Los clientes que prefieran una copia impresa de la tarjeta de registro digital pueden obtenerla al instante en cualquier agencia de matrículas o solicitarla en línea para que se la envíen por correo por una tarifa de 5 dólares.

Las tarjetas de registro impresas ya no son obligatorias por ley. Los agentes del orden ya utilizan sistemas de verificación electrónica para confirmar el estado de registro de un vehículo en tiempo real, lo que hace innecesarias las tarjetas y pegatinas físicas para fines de control.

La matrícula del vehículo se mantiene vigente siempre y cuando se paguen puntualmente las tasas y los impuestos sobre la propiedad. Para obtener información completa, preguntas frecuentes y opciones para acceder o imprimir la información de la matrícula, visite ncdmv.gov/registration .

Clientes del Plan de Registro Internacional (IRP) para transporte comercial

Para los clientes del Plan de Registro Internacional (IRP) para transporte comercial, el proceso también se está digitalizando. Al completar una transacción en línea o en persona, se recopilará la dirección de correo electrónico del cliente. Posteriormente, el cliente recibirá un recibo por correo electrónico con un enlace para descargar un PDF de la tarjeta de identificación del vehículo. Esta tarjeta se puede imprimir o enviar electrónicamente al conductor.

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