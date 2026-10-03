Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) investigan un homicidio en la cuadra 4100 Glenwood Drive en Metro Division. La víctima en este caso fue identificada como Nicholas Keenan James, de 36 años de edad.

Fatal Crash Investigation in the Metro Division Full press release can be found in our newsroom: https://t.co/xfwaEb2lJI — CMPD News (@CMPD) October 3, 2026

Como resultado de la investigación en curso, los detectives identificaron a Edgardo Hernández Jr., de 23 años de edad, como sospechoso en relación con este caso.

El jueves 1 de octubre, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) localizó y arrestó a Hernández sin incidentes.

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Hernández fue puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. Está acusado de asesinato en primer grado.

Los familiares más cercanos de la víctima están al tanto de su fallecimiento y de esta detención.

El hecho

El jueves 1 de octubre, poco antes de la 1:45 de la madrugada, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal en la cuadra 4100 Glenwood Drive.

Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con heridas que ponían en peligro su vida. Llevaron a la víctima al hospital local por los servicios de emergencia, donde la declararon fallecida poco después de su llegada.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, MEDIC y el Departamento de Bomberos de Charlotte (CFD) también acudieron para brindar asistencia.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Barnett es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20261001-0140-06.

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