Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció que más de 500 estudiantes de secundaria completaron este año programas de preaprendizaje y aprendizaje juvenil de verano a través del Comité Empresarial de Carolina del Norte para la Educación (NCBCE), en programas centrados en oficios eléctricos, manufactura avanzada, agricultura, biotecnología y atención médica. Estos programas se basan en el crecimiento de NC Career Launch, la iniciativa estatal de aprendizaje juvenil del NCBCE, financiada por una subvención del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que desde 2024 ha apoyado a 1067 estudiantes que han completado su aprendizaje juvenil en 48 condados, en colaboración con más de 165 empleadores en comunidades de todo el estado.

“Estos programas de aprendizaje ofrecen a los estudiantes de secundaria de Carolina del Norte la oportunidad de adquirir experiencia práctica y ganar un salario mientras exploran trayectorias profesionales en sectores con alta demanda”, declaró el gobernador Josh Stein. “Este logro es solo el comienzo, ya que seguimos abriendo puertas de oportunidad para los futuros líderes de Carolina del Norte”.

“Durante más de 40 años, NCBCE ha reunido a empleadores y líderes educativos de Carolina del Norte para impulsar el aprendizaje orientado al mundo laboral, y las academias de verano son el lugar donde esa colaboración se materializa”, declaró Julia Wright, presidenta de NCBCE . “En cuestión de semanas, los estudiantes obtienen créditos y certificaciones universitarias, los empleadores conocen a su futura fuerza laboral y las comunidades pueden prosperar en el futuro”.

Academias de verano de Careers Electric

La iniciativa más reciente de NCBCE, Careers Electric, está creando vías tempranas para acceder a la creciente fuerza laboral eléctrica y energética de Carolina del Norte. La Fundación BlackRock anunció que ha seleccionado las academias de verano Careers Electric™ para su primera promoción de BlackRock Future Builders son una de las 15 iniciativas de desarrollo laboral seleccionadas entre más de 1000 solicitudes de todo el país.

Lideradas por NCBCE con el apoyo de la Fundación Siemens y socios de escuelas primarias y secundarias, colegios comunitarios e industria, las Academias de Verano de Electricidad de Careers Electric se pusieron en marcha este verano en 12 comunidades. En su primer año, 220 estudiantes de secundaria completaron experiencias intensivas de preaprendizaje en electricidad que combinaron cursos de colegios comunitarios, certificaciones reconocidas por la industria, aprendizaje práctico y contacto directo con empleadores. Se ofrecieron programas en los colegios comunitarios de Blue Ridge, Central Carolina, Central Piedmont, Cleveland, Forsyth Tech, Isothermal, Pitt, Rockingham, Surry, Vance-Granville, Wake Tech y Wayne.

La Fundación BlackRock ha seleccionado las Academias de Verano Careers Electric™ para su Cohorte Inaugural BlackRock Future Builders, una de las 15 iniciativas de fuerza laboral seleccionadas entre más de 1000 solicitudes en todo el país. La subvención de $1 millón de la Fundación BlackRock para Future Builders permitirá al Comité Empresarial de Carolina del Norte para la Educación (NCBCE) expandir el exitoso modelo de la Academia de Verano Careers Electric™ al este de Carolina del Norte, donde la demanda de mano de obra eléctrica y las necesidades de capacidad de capacitación son particularmente agudas.

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La subvención también permitirá al NCBCE ampliar las oportunidades de la Academia de Verano a más estudiantes en todo Carolina del Norte a través del trabajo de trayectorias profesionales a nivel de sistema. El gobernador Stein celebró Careers Electric ™Academias de verano en julio En el Cleveland Community College, se reunió con estudiantes de secundaria matriculados en una de las 12 academias que forman parte de la histórica inversión de la Fundación Siemens en el desarrollo de la fuerza laboral eléctrica.

NCBCE y sus socios planean ampliar el número de centros en 2027.

Educación y Desarrollo Económico del Sureste (SEED)

Creado por NCBCE y financiado mediante una subvención de la Fundación Smithfield, el programa SEED completó su tercer año de academias de verano. Sesenta y cuatro estudiantes de las academias de Manufactura Avanzada y Agricultura cursaron varias asignaturas universitarias mientras participaban en programas de aprendizaje práctico en los colegios comunitarios James Sprunt, Lenoir, Sampson, Wayne y Wilson.

Los estudiantes practicaron sus habilidades en laboratorios de mecanizado y mediante el aprendizaje práctico en granjas y empresas agroindustriales locales, visitaron compañías en todo el sureste de Carolina del Norte y establecieron contactos con empleadores locales para desarrollar habilidades profesionales.

Programa de preaprendizaje BioWork para estudiantes con trastorno del espectro autista

La iniciativa NC Career Launch de NCBCE se asoció con Johnston Community College y Durham Technical Community College para ofrecer un programa de preaprendizaje en biotecnología dirigido a estudiantes de último año de secundaria y recién graduados con autismo. Trece estudiantes completaron el curso de certificación de 140 horas en biotecnología, que imparte las habilidades fundamentales necesarias para iniciar una carrera en biotecnología, industria farmacéutica y química. Los estudiantes también desarrollaron habilidades para el empleo con el apoyo del Programa TEACCH para el Autismo de la Universidad de Carolina del Norte. Los graduados pueden continuar con un programa de aprendizaje registrado o cursar una licenciatura o un título de asociado.

Programas de aprendizaje de verano para jóvenes de NC Career Launch

Los fondos del programa NC Career Launch también apoyaron programas de aprendizaje de verano para jóvenes en otros siete condados: Burke, Carteret, Columbus, Forsyth, Haywood, Surry, Wake y Wayne, donde más de 200 estudiantes completaron programas diseñados localmente en áreas como la construcción, la tecnología de la información y la atención médica, trabajando junto con empresas colaboradoras.

Itinerarios de aprendizaje en el sector sanitario

NCBCE lidera los esfuerzos para desarrollar y ampliar programas de preaprendizaje y aprendizaje en el sector salud, con el fin de abordar la escasez crítica de personal. En colaboración con la Fundación Blue Cross and Blue Shield of North Carolina y socios empleadores, NCBCE trabaja con sistemas de salud e instituciones educativas para utilizar el aprendizaje práctico como herramienta para reclutar, capacitar y retener talento en enfermería desde la escuela secundaria. El año pasado, más de 400 personas completaron un programa de preaprendizaje o aprendizaje en enfermería, y se añadieron cerca de 20 nuevos programas de este tipo.

STEP-NC: Primer programa de aprendizaje en atención médica en el gobierno estatal.

En julio, el gobernador Stein y el secretario de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Dev Sangvai, anunciaron:El programa STEP-NC (Skills, Training, and Employment Pathways) es el primer programa de aprendizaje en el sector de la salud registrado por la NCBCE dentro del gobierno estatal. La NCBCE actúa como patrocinador del grupo, proporcionando la estructura administrativa, el apoyo con la documentación y la supervisión del cumplimiento para que los empleadores participantes puedan centrarse en la contratación, la formación y la tutoría de su personal.

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