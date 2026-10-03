Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sigue con las investigaciones por el tiroteo que dejó un niño de 4 años muerto y un adulto resultó herido en Charlotte, mientras otras 14 personas permanecían dentro de viviendas alcanzadas por los disparos, según informó.

"A helpless 4-year-old child was killed, and another adult was wounded and 14 others were faced to endure a barrage of gunfire that could have taken more innocent lives. The behavior of those responsible for these crimes was reckless, it was violent, it was irresponsible and it… pic.twitter.com/0JFYND6ej8 — CMPD News (@CMPD) October 2, 2026

Las autoridades detallaron que cuatro viviendas recibieron impactos durante el incidente. En menos de 60 segundos, los responsables realizaron 84 disparos, una ráfaga que puso en riesgo a numerosas personas que se encontraban dentro de las residencias.

El ataque dejó como saldo la muerte del menor y lesiones en una segunda víctima adulta. Las otras 14 personas que permanecían en las viviendas afectadas no sufrieron heridas físicas, de acuerdo con la actualización proporcionada por CMPD.

La policía informó además sobre el arresto de cuatro menores y un adulto en relación con el tiroteo. La investigación continúa para establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el hecho y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

Durante la actualización, las autoridades calificaron el tiroteo como un acto de violencia grave e inaceptable para la comunidad. El volumen de disparos y la cantidad de viviendas afectadas evidencian el riesgo que enfrentaron las personas que se encontraban en el lugar.

El incidente también generó una fuerte reacción entre los funcionarios policiales, quienes cuestionaron el uso indiscriminado de armas de fuego en espacios residenciales y reiteraron su compromiso con investigar el caso y llevar ante la justicia a quienes hayan participado.

CMPD mantiene abierta la investigación y pidió a cualquier persona que pueda aportar información relevante que se comunique con los detectives de homicidios. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los acontecimientos y reunir evidencia que permita avanzar con el proceso judicial.

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Quienes tengan información pueden comunicarse con los detectives de homicidios de CMPD al 704-432-8477. También pueden presentar una denuncia anónima a través de Crime Stoppers, en el 704-334-1600, o mediante la aplicación móvil P3 Tips.

Las autoridades insistieron en la importancia de que los posibles testigos colaboren con la investigación, especialmente quienes hayan presenciado el tiroteo o dispongan de información que pueda ayudar a identificar a otras personas involucradas.

El caso permanece bajo investigación y CMPD señaló que continuará trabajando para determinar todas las responsabilidades relacionadas con el tiroteo.

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