Robert “Bob” Folk es elegido Director del Año 2027 del CMS

Charlotte, NC.- Robert “Bob” Folk, director de Myers Park High School, recibió el reconocimiento como Director del Año 2027 de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) durante una ceremonia sorpresa realizada el jueves 1 de octubre en el campus de la institución.

Familiares, estudiantes, compañeros de trabajo y representantes del distrito acompañaron a Folk durante el anuncio, que tuvo lugar frente al centro estudiantil de Myers Park High School. Los alumnos participaron en la celebración con carteles que mostraban el rostro del director.

El reconocimiento constituye el principal premio distrital para directores dentro del proceso que conduce al Wells Fargo North Carolina Principal of the Year. Folk avanzará ahora a la siguiente etapa, en la que representará a CMS en la competencia correspondiente a la Región Suroeste de Carolina del Norte.

La superintendente interina de CMS, Dra. Melissa Balknight, y Jennifer Willoughby, superintendente adjunta del Área A de Rendimiento de Escuelas Secundarias, participaron en el homenaje junto con otros representantes del distrito.

Un reconocimiento vinculado con su trayectoria

Folk expresó su agradecimiento por la distinción y señaló que también representa a los demás directores y trabajadores de CMS. El educador explicó que su concepción del liderazgo recibió una fuerte influencia de su padre, quien participó en procesos relacionados con la consolidación y la integración de Charlotte-Mecklenburg Schools.

Como director de Myers Park High School, Folk destacó el desafío de atender las distintas necesidades de los estudiantes y, al mismo tiempo, procurar que cada uno encuentre apoyo dentro de la comunidad escolar.

“Cada estudiante importa” constituye uno de los principios que Folk destacó al hablar sobre el trabajo de la institución. El director señaló que la escuela busca ofrecer un entorno en el que los alumnos puedan sentirse respaldados, asumir nuevos desafíos y prepararse para sus próximos objetivos académicos y profesionales.

Representará a CMS en la siguiente etapa

La elección de Folk llega después de que CMS anunciara en septiembre a los directores seleccionados como representantes de las distintas áreas de rendimiento escolar. En esa etapa, Folk recibió el reconocimiento correspondiente al Área A de Escuelas Secundarias.

Los otros representantes de las áreas de secundaria fueron Kevin Sudimack, de West Mecklenburg High School, y Katy Coffelt, de Northwest School of the Arts.

Ahora Folk continuará el proceso estatal y competirá por el reconocimiento regional. CMS informó que próximamente continuará con las distintas etapas de selección relacionadas con el premio de Carolina del Norte.

El reconocimiento coloca nuevamente a Myers Park High School y a su comunidad educativa en el centro de la agenda de Charlotte-Mecklenburg Schools, mientras Folk inicia la siguiente fase del proceso para elegir al Director del Año de Carolina del Norte.

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