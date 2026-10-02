Panthers reciben a los Lions con Bryce Young listo para liderar

Charlotte, NC.- Los Carolina Panthers afrontarán el domingo 4 de octubre de 2026 un nuevo desafío de la temporada 2026 de la NFL cuando reciban a los Detroit Lions en el Bank of America Stadium, en un encuentro correspondiente a la Semana 4.

El partido comenzará a las 8:20 p. m. hora local y marcará el regreso de Carolina al horario estelar del domingo en casa, una aparición que no ocurría desde hace una década.

La principal noticia para los Panthers llega desde la posición de quarterback. Bryce Young podrá disputar el encuentro después de completar sin restricciones los entrenamientos de la semana. El mariscal había aparecido inicialmente en el reporte de lesionados debido a una molestia en la rodilla que sufrió durante el partido anterior contra los Cleveland Browns.

El entrenador Dave Canales explicó que la lesión no generó mayores complicaciones. Young participó con normalidad en las prácticas y continuará como titular frente a Detroit.

Carolina llega con varias bajas

Mientras Young avanza sin limitaciones, los Panthers enfrentan una situación más compleja en otras posiciones. El equipo colocó en la lista de lesionados a Jaycee Horn y Mike Jackson, dos integrantes importantes de la secundaria defensiva que permanecerán fuera durante varias semanas.

La línea ofensiva también tendrá una ausencia relevante. El guardia izquierdo Damien Lewis no podrá jugar debido a una lesión en el codo. Además, Carolina mantiene bajo seguimiento a los receptores Jalen Coker, quien presenta una molestia en el cuádriceps, y Xavier Legette, afectado por una lesión de rodilla.

Estas bajas obligarán al cuerpo técnico a realizar ajustes ante una ofensiva de Detroit que llega con importantes recursos.

Detroit llega con una ofensiva peligrosa

Los Lions, que presentan un registro de 2-1, cuentan con el quarterback Jared Goff y el corredor Jahmyr Gibbs como piezas destacadas de su ataque.

Detroit también ha mostrado capacidad para generar presión sobre los quarterbacks rivales, un aspecto que puede adquirir especial relevancia frente a una línea ofensiva de Carolina que afrontará el encuentro con modificaciones.

Los Panthers, con marca de 1-2, necesitarán proteger a Young y aprovechar sus oportunidades ofensivas para mantenerse competitivos durante el encuentro.

El duelo representa además una oportunidad para Carolina de disputar nuevamente un partido de gran exposición ante su público. La organización espera que el ambiente del Sunday Night Football acompañe al equipo en un enfrentamiento que reunirá a dos conjuntos con objetivos diferentes en este comienzo de temporada.

Carolina Panthers y Detroit Lions se medirán el domingo 4 de octubre en el partido que cerrará la jornada dominical de la NFL.

Con información de Carolina Panthers

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