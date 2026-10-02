Países del «Escudo de las Américas» respaldan a Bolivia contra el narcotráfico

Washington.- Los gobiernos de 15 países integrantes de la iniciativa regional “Escudo de las Américas” incluidos Estados Unidos, Argentina, Colombia y la propia Bolivia, emitieron una declaración conjunta para elogiar las acciones decisivas del gobierno boliviano en el combate contra el narcotráfico y la corrupción institucional.

Así lo dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado, en donde destaca que las recientes operaciones policiales de alto perfil contra funcionarios actuales y anteriores implicados en redes ilícitas envían un mensaje claro de que la influencia criminal ya no será tolerada en el hemisferio, sin importar el nivel que alcancen los involucrados.

Ver más: Países del hemisferio firman acuerdo «Escudo de las Américas» contra el narcoterrorismo



Reiteran su compromiso con la seguridad regional

Reiteraron que el pronunciamiento refuerza los acuerdos alcanzados durante la cumbre de líderes celebrada el 22 de septiembre, donde los países firmantes reafirmaron su compromiso con la defensa de la seguridad regional y la gobernabilidad democrática.

Por otro lado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó a través de sus redes sociales el respaldo al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira, señalando que el enjuiciamiento de exfuncionarios y autoridades actuales demuestra que ninguna persona está por encima de la ley en el esfuerzo continuo por erradicar el crimen organizado transnacional de las instituciones públicas.

The Shield of the Americas countries commend the Government of Bolivia and President @Rodrigo_PazP’s decisive steps to dismantle transnational organized crime and root out criminal influence in public institutions. Arresting and prosecuting current and former senior officials… — Tommy Pigott (@statedeptspox) October 2, 2026

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad