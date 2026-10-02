Operativos antidrogas en Colombia dejan más de 60 capturados

Bogotá.- En una nueva ofensiva contra las finanzas del narcoterrorismo, las autoridades reportaron la captura de 61 personas y el sometimiento de otras 3 en las últimas 24 horas.

Así lo dio a conocer, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella en sus redes sociales, en donde indicó que los operativos permitieron la incautación de 2.860 kilogramos de cocaína. Destacando además, el decomiso de 862 kilos hallados en un contenedor procedente del puerto de Buenaventura que tenía como destino Valencia, España.

¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo y sus finanzas! En las últimas 24 horas: • 61 capturados y 3 sometidos.

• 2.860 kilos de cocaína incautados, incluidos 862 en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura.

• 3 laboratorios de procesamiento de drogas… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 2, 2026

Detuvieron a 11 integrantes del Clan del Golfo

Por otro lado, explicó que las acciones operativas incluyeron la afectación de tres laboratorios de procesamiento de drogas y la intervención de cuatro unidades de minería ilegal, donde se inhabilitaron dos dragas y seis motores.

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Asimismo, indicó que los despliegues policiales y militares permitieron la captura de 11 presuntos integrantes del Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia y Chocó, además de la aprehensión de 18 miembros de las estructuras criminales «El Mesa» y «La Miel».

En este sentido, señaló que el balance consolidado desde el pasado 7 de agosto refleja 29.206 capturas efectuadas, un acumulado de 113.607 kilos de estupefacientes decomisados y la retirada de circulación de 3.096 armas de fuego.

De La Espriella reiteró que las directrices del gobierno colombiano es la continuidad de las operaciones para desarticular las fuentes de financiamiento de los grupos armados y proteger a la ciudadanía.

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