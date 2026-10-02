Charlotte, NC.- Si quiere celebrar Oktoberfest en Charlotte sin gastar una fortuna, hay varias opciones que combinan música, comida alemana, actividades al aire libre y entretenimiento para diferentes edades. Además, varios de estos eventos ofrecen entrada gratuita, aunque cada familia debe considerar el costo de alimentos, bebidas y otros consumos.

Desde Progreso Hispano News reunimos algunas alternativas para disfrutar la temporada con un presupuesto más amigable.

Gilde Brewery: Oktoberfest con entrada gratis

Gilde Brewery, en Lower South End, celebra su último fin de semana de Oktoberfest entre el 2 y el 4 de octubre. La entrada no tiene costo y el programa incluye música en vivo, juegos, competencias de levantamiento de jarras, apertura de barriles y comida alemana. Las actividades funcionan durante el horario habitual del establecimiento.

La cervecería también ofrece una promoción familiar los martes: los niños comen gratis cuando un adulto compra un plato principal.

Mecktoberfest en Ballantyne

The Olde Mecklenburg Brewery mantiene su celebración Mecktoberfest en la sede de Ballantyne durante dos fines de semana: del 2 al 4 de octubre y del 9 al 11 de octubre. La entrada es gratuita.

El programa incluye música alemana, comida de inspiración germana, lanzamiento de cervezas y competencias de levantamiento de jarras. Los sábados también habrá competencias entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p. m.

The Olde Mecklenburg Brewery & Biergarten

Oktoberfest en Pineville

El 10 de octubre, Pineville celebrará su primer Oktoberfest en los terrenos frente al Town Hall. La entrada será gratuita y el programa incluirá food trucks, juegos, música en vivo y concursos.

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La agenda contempla un concurso de vestimenta, una competencia de levantamiento de jarras y otra de pretzels y cerveza. La música en vivo comenzará a las 4:00 p. m.

Laketoberfest en Cornelius

Para quienes buscan un plan especialmente familiar, Laketoberfest puede ser una alternativa. El festival se realizará el 10 de octubre, de 3:00 p.m. a 8:00 p. m., en Bailey Road Park, con entrada y estacionamiento gratuitos.

Habrá música en vivo, food trucks, bebidas locales y una zona infantil con manualidades y juegos.

McAdenville Oktoberfest

Otra opción gratuita llegará el 10 de octubre a McAdenville. El festival funcionará de 8:00 a. m. a 10:00 p. m. en 115 Craft y ofrecerá comida, bebidas, música, concursos, juegos y camiones de comida.

Consejo: Aunque la entrada sea gratuita, revisa el presupuesto destinado a comida, bebidas y estacionamiento antes de salir. Las actividades y horarios pueden cambiar, por lo que conviene confirmar los detalles directamente con cada organizador antes de asistir.

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