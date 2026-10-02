Charlotte NC.- Octubre marca el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica, una fecha que busca visibilizar una problemática que afecta a personas de distintas edades, géneros, condiciones económicas y contextos culturales. El Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) aprovechó el inicio del mes para recordar a la comunidad que la violencia dentro de una relación puede adoptar diferentes formas y que las víctimas cuentan con recursos para buscar ayuda.

"The fight against domestic violence is a responsibility every community member carries. Together, we can curb this trend and help victims seek justice." October is Domestic Violence Awareness Month. Our department is seeing a rise in domestic violence cases, and we remain… pic.twitter.com/SL8IRZWpdD — CMPD News (@CMPD) October 1, 2026

El departamento señala que la violencia doméstica incluye agresiones físicas, abuso sexual, maltrato emocional o psicológico, control financiero y otras conductas destinadas a ejercer poder sobre una pareja actual o anterior. También puede involucrar amenazas, acoso, restricciones de libertad o intimidaciones relacionadas con los hijos.

La Unidad de Violencia Doméstica del CMPD concentra sus investigaciones principalmente en casos de violencia de pareja. Entre los delitos que atiende figuran agresiones graves, agresiones mediante estrangulamiento o armas de fuego, acoso y ciberacoso, secuestros, restricción ilegal de la libertad, violaciones de órdenes de protección y agresiones habituales.

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La unidad cuenta con un sargento, seis detectives y cuatro defensores de víctimas, quienes coordinan sus esfuerzos con organizaciones comunitarias para brindar asistencia y ayudar a las víctimas a romper el ciclo de abuso. El CMPD también trabaja en prevención mediante estrategias policiales, resolución de problemas y educación comunitaria.

El departamento recomienda prestar atención a determinadas señales de alerta. Entre ellas aparecen destruir pertenencias, amenazar con armas, intimidar mediante gestos, controlar el dinero, impedir que una persona trabaje o estudie, aislarla de familiares y amigos, ejercer presión para mantener relaciones sexuales, utilizar a los hijos como mecanismo de control, insultar o humillar constantemente y manifestar celos extremos.

El CMPD también destaca la importancia de contar con un plan de seguridad. Este puede incluir identificar lugares seguros, informar a personas de confianza sobre la situación y conocer previamente los recursos disponibles. Sin embargo, la policía advierte que compartir información con familiares o amigos puede generar riesgos en determinadas circunstancias, por lo que cada persona debe evaluar su situación particular.

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Las personas que necesiten asistencia pueden comunicarse con la Unidad de Violencia Doméstica del CMPD al 704-336-2379. Para una emergencia o un caso de violencia en progreso, el departamento indica llamar al 911. También existen recursos locales como Safe Alliance y líneas de apoyo para víctimas y sus familias.

El mensaje central del CMPD durante este mes apunta a reforzar la prevención, facilitar el acceso a ayuda y recordar a quienes enfrentan abuso que la violencia de su pareja no constituye su responsabilidad y que existen recursos para buscar apoyo y protección.

Video: Octubre: Mes de la Prevención de la Violencia Doméstica