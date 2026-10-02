Nuevas directrices de ICE condicionan la detención de vehículos a capacitación

Washington.- Un posible memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitaría modificaciones en los protocolos de detención vehicular, tras los trágicos incidentes ocurridos en julio, cuando dos migrantes perdieron la vida en un lapso de 48 horas durante operativos de interceptación en Texas y Maine.

A través de varios medios de comunicación se conoció que los casos de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido en Houston, y de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años baleado en Biddeford, generaron fuertes protestas públicas y pusieron bajo lupa los procedimientos de persecución y alto a vehículos implementados por los agentes migratorios.

EXCLUSIVO | Agentes de ICE solo podrán detener vehículos si completan ciertos entrenamientos, según nuevas directrices https://t.co/zWVbhIH7wF — CNN en Español (@CNNEE) October 1, 2026

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Buscan presuntamente garantizar medidas de seguridad

Por otro lado, se conoció que tras filtrarse en julio una directriz interna que suspendía temporalmente estas paradas vehiculares hasta garantizar mayores medidas de seguridad, el presidente Donald Trump intervino públicamente para exigir que los arrestos en carretera continuaran con el fin de mantener la tendencia al alza en las detenciones de la agencia.

ICE prohíbe persecuciones vehiculares y endurece reglas tras tiroteos. Las nuevas directrices del #ICE buscan reducir riesgos en detenciones vehiculares tras tiroteos, persecuciones y fallas en protocolos de seguridad de operativos contra #migrantes.https://t.co/EkuwFbfM9G — Los Ángeles Press (@losangelespress) October 2, 2026

Asimismo, trascendió que a más de dos meses de dichos sucesos y de cara a los comicios de mitad de período, el reciente arresto del venezolano Wilber Garcés Pérez el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas, volvieron a encender el debate sobre la actuación de ICE tras una persecución que dejó al migrante herido de bala y con múltiples interrogantes legales y de procedimiento pendientes de esclarecer.

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