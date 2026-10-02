Monroe, NC.- Una nueva normativa modificará desde el 1 de octubre de 2026 las reglas para las personas que ingresen al Tribunal de Union County, Carolina del Norte. Una Orden Administrativa establece restricciones para el uso y presencia de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro de las instalaciones judiciales.

La medida alcanza a teléfonos celulares, computadoras, tabletas, cámaras, relojes inteligentes, dispositivos de inteligencia artificial, gafas con IA y cualquier otro equipo capaz de grabar o transmitir sonido o imágenes. En términos generales, las personas no podrán ingresar estos dispositivos a las salas de audiencia, salas de juzgado ni a la Oficina del Secretario, salvo que cuenten con una autorización específica.

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La orden contempla excepciones para determinados grupos que realizan funciones oficiales. Entre ellos figuran empleados del tribunal, abogados con licencia para ejercer en Carolina del Norte, agentes de las fuerzas del orden, empleados del condado que realizan actividades oficiales, personal de la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC) y personas que poseen una tarjeta de acceso autorizada al edificio judicial.

Las personas que se representan a sí mismas en un proceso, así como quienes participan en un caso judicial, también pueden solicitar autorización para utilizar un dispositivo cuando lo necesiten para asuntos relacionados con el tribunal. El juez o funcionario correspondiente podrá conceder el permiso cuando exista una necesidad justificada o una causa válida.

La nueva regulación también contempla el almacenamiento de los equipos. El tribunal ofrecerá espacios limitados en cajas de seguridad, aunque cada propietario asumirá el riesgo relacionado con la custodia de sus dispositivos.

Las autoridades judiciales advierten que quienes ingresen o utilicen equipos sin autorización pueden enfrentar consecuencias. El personal autorizado puede incautar los dispositivos durante un período mínimo de 24 horas ante una infracción de la normativa.

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Además, una violación de la orden puede derivar en desacato al tribunal, una multa de hasta 500 dólares y/o una pena de hasta 30 días de cárcel en Union County.

La normativa busca establecer controles sobre dispositivos capaces de registrar, almacenar o transmitir información dentro de espacios donde se desarrollan procedimientos judiciales. Por ello, quienes tengan previsto acudir al tribunal deberán revisar las nuevas reglas con anticipación y evitar llevar equipos que entren dentro de las categorías restringidas, salvo que cuenten con la autorización correspondiente.

La Orden Administrativa entró en vigor el 1 de octubre de 2026, por lo que las nuevas restricciones aplican desde esa fecha a quienes visiten las instalaciones judiciales del condado.

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