Muere bajo custodia de ICE un migrante peruano en Luisiana

New Orleans.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó sobre la muerte de un migrante de nacionalidad peruana bajo custodia en el centro médico Ochsner LSU Health Monroe, en Luisiana.

En un comunicado, indicaron que el detenido fue identificado como Julian Curo-Churata, un ciudadano peruano de 47 años, quien falleció el 29 de septiembre de 2026. La causa preliminar de la muerte permanece desconocida y se espera que una autopsia determine el motivo oficial del deceso.

Explicaron que el migrante fue trasladado de urgencia al hospital la noche del 28 de septiembre tras presentar problemas médicos graves en el Centro Correccional Richwood. A pesar de los esfuerzos del personal hospitalario por reanimarlo, los médicos de guardia declararon su fallecimiento en la madrugada del día siguiente, cumpliendo posteriormente con las notificaciones a la familia, su defensa y el consulado de su país de origen.

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El detenido conservaba su derecho de apelación

Por otro lado señalaron que Curo-Churata había ingresado a Estados Unidos sin inspección en una fecha e instalación indeterminadas. Fue arrestado por agentes de Operaciones de Enforcement y Remoción (ERO) en Baltimore el pasado 27 de junio y posteriormente trasladado a Luisiana. A mediados de septiembre, un juez de migración había denegado sus solicitudes de alivio legal, aunque el detenido conservaba su derecho a apelación.

Asimismo, indicaron que las autoridades del ICE activaron los protocolos correspondientes de notificación a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Responsabilidad Profesional, reiterando que la institución mantiene estándares estrictos de atención médica, dental y de salud mental para todos los detenidos dentro de sus instalaciones.

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