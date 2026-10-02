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Festival Mundial de Bienestar y Unidad en Gandhi Park

ENTRETENIMIENTO
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Festival Mundial de Bienestar y Unidad en Gandhi Park
Cortesía: Festival Mundial de Bienestar y Unidad
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- La Asociación de la Herencia Asiática de Charlotte presenta el Festival Mundial de Bienestar y Unidad el sábado 3 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en Gandhi Park, 101 S. Alexander Street, Charlotte, Carolina del Norte. También puede usar la dirección 700 E Trade Street.

Estacione gratis en el estacionamiento del gobierno del condado Mecklenburg, ubicado en 232 S Davidson Street. Está a 4 minutos a pie. 

Este es un festival gratuito que se celebra en conmemoración del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Regístrese aquí.

El evento contará con:

  • Experiencias de bienestar y atención plena
  • Actividades para toda la familia
  • Espectáculos culturales y creativos, incluyendo danzas de diversas culturas.
  • Participación juvenil y comunitaria
  • Reconocimiento a personas que fortalecen la unidad de la comunidad.
  • Oportunidades para una conexión y colaboración significativas
  • Refrigerios ligeros

Mapa de aparcamiento y senderos para peatones

Cortesía: Festival Mundial de Bienestar y Unidad

Video: Mujeres buscan vivir más años con salud y bienestar a través del yoga

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