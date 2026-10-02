Festival Mundial de Bienestar y Unidad en Gandhi Park

Charlotte, NC.- La Asociación de la Herencia Asiática de Charlotte presenta el Festival Mundial de Bienestar y Unidad el sábado 3 de octubre de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en Gandhi Park, 101 S. Alexander Street, Charlotte, Carolina del Norte. También puede usar la dirección 700 E Trade Street.
Estacione gratis en el estacionamiento del gobierno del condado Mecklenburg, ubicado en 232 S Davidson Street. Está a 4 minutos a pie.
Este es un festival gratuito que se celebra en conmemoración del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Regístrese aquí.
El evento contará con:
- Experiencias de bienestar y atención plena
- Actividades para toda la familia
- Espectáculos culturales y creativos, incluyendo danzas de diversas culturas.
- Participación juvenil y comunitaria
- Reconocimiento a personas que fortalecen la unidad de la comunidad.
- Oportunidades para una conexión y colaboración significativas
- Refrigerios ligeros