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EE.UU. y Francia desmantelan red de financiamiento a Hamas con arrestos

ESTADOS UNIDOS
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Foto: Cortesía X @DAGToddBlanche
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red global de blanqueo y recaudación de fondos destinada a financiar a la organización terrorista Hamas.

En un comunicado, indicaron que la operación, ejecutada en coordinación con autoridades francesas, dejó un saldo de varios arrestos simultáneos y la imputación formal de múltiples implicados que operaban en territorio estadounidense y europeo bajo la fachada de campañas humanitarias.

Detallaron que las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia señalan como el eje central de la red a Saleem Alzaq, un miembro de Hamas de 45 años residente en Gaza y presunto subcomandante de batallón en la brigada mediática de las Brigadas Al-Qassam.

Por otro lado, detallaron que a través de campañas en redes sociales promovidas desde enero de 2020, Alzaq habría recolectado más de 1.7 millones de dólares, utilizando criptomonedas y canales simulados de ayuda para ocultar el flujo de capitales hacia el grupo armado.

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Contaron con la colaboración de Francia

Asimismo, indicaron que en operativos simultáneos dentro de Estados Unidos, las autoridades federales detuvieron a Omar Adhami y Abdel Adhami, residentes de Covington (Luisiana), junto con Raed Yousef, de Lutz (Florida), acusados de canalizar decenas de miles de dólares hacia la estructura financiera de Alzaq mediante transferencias electrónicas y uso de intermediarios.

Acotaron, además sobre una intervención coordinada en Francia, la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) arrestó a tres socios estrechos de Alzaq: Faouzi Barika, Amel Oualid y Nordine Barika.

Por último, altos funcionarios del gobierno estadounidense subrayaron que este golpe conjunto con agencias internacionales, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) refuerza el compromiso de la administración federal para cortar las fuentes de financiamiento al terrorismo internacional y procesar a quienes faciliten recursos a organizaciones designadas.

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