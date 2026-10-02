EE.UU. y Francia desmantelan red de financiamiento a Hamas con arrestos

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red global de blanqueo y recaudación de fondos destinada a financiar a la organización terrorista Hamas.

En un comunicado, indicaron que la operación, ejecutada en coordinación con autoridades francesas, dejó un saldo de varios arrestos simultáneos y la imputación formal de múltiples implicados que operaban en territorio estadounidense y europeo bajo la fachada de campañas humanitarias.

Detallaron que las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia señalan como el eje central de la red a Saleem Alzaq, un miembro de Hamas de 45 años residente en Gaza y presunto subcomandante de batallón en la brigada mediática de las Brigadas Al-Qassam.

Por otro lado, detallaron que a través de campañas en redes sociales promovidas desde enero de 2020, Alzaq habría recolectado más de 1.7 millones de dólares, utilizando criptomonedas y canales simulados de ayuda para ocultar el flujo de capitales hacia el grupo armado.

Coordinated Arrests and Charges Dismantle Hamas Terror Finance Network Raising Funds from the United States “Anyone who finances or assists terrorist organizations responsible for the deaths of American citizens should expect to be prosecuted by the Department of Justice,” said… pic.twitter.com/k5aROOXeMs — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 2, 2026

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Contaron con la colaboración de Francia

Asimismo, indicaron que en operativos simultáneos dentro de Estados Unidos, las autoridades federales detuvieron a Omar Adhami y Abdel Adhami, residentes de Covington (Luisiana), junto con Raed Yousef, de Lutz (Florida), acusados de canalizar decenas de miles de dólares hacia la estructura financiera de Alzaq mediante transferencias electrónicas y uso de intermediarios.

Acotaron, además sobre una intervención coordinada en Francia, la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) arrestó a tres socios estrechos de Alzaq: Faouzi Barika, Amel Oualid y Nordine Barika.

Por último, altos funcionarios del gobierno estadounidense subrayaron que este golpe conjunto con agencias internacionales, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) refuerza el compromiso de la administración federal para cortar las fuentes de financiamiento al terrorismo internacional y procesar a quienes faciliten recursos a organizaciones designadas.

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