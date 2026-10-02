Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios, el Equipo de Supresión de Armas de Fuego y el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, en colaboración con las fuerzas del orden locales y con el apoyo de la División de Análisis Criminal del CMPD, arrestaron a cinco personas con relación al tiroteo «sin sentido» que mató a un niño de 4 años e hirió a otra víctima adulta.

El hecho ocurrió el domingo 20 de septiembre, aproximadamente a las 3:01 a. m., cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia por asalto con arma mortal y disparos contra una vivienda habitada en la cuadra 900 Grassy Patch Lane. Al llegar, los agentes observaron que cuatro residencias habían sido baleadas. Además de las dos víctimas que sufrieron heridas de bala, había otras nueve víctimas adultas y cinco menores que resultaron ilesas, pero que se encontraban dentro de las viviendas en el momento del incidente.

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“Caleb debería haber estado a salvo en su propia cama. En cambio, su vida terminó en un acto de violencia inimaginable, y otra víctima resultó herida. Desde el momento en que comenzó esta investigación, nuestros detectives han trabajado incansablemente para lograr justicia para las víctimas y sus familias”, declaró la jefa de policía de CMPD, Estella D. Patterson.

Además dijo: “Gran parte de ese trabajo se realiza tras bambalinas. Es el trabajo metódico y persistente de los detectives que reúnen las piezas del caso, siguen cada pista, examinan las pruebas, realizan entrevistas y trabajan para identificar a todos los responsables. Si bien ese trabajo no siempre es visible para el público, se lleva a cabo a diario. Los cinco arrestos anunciados hoy son el resultado directo de ese compromiso inquebrantable y no descansaremos hasta que cada persona responsable de esta tragedia sea llevada ante la justicia”.

Cronograma de la investigación

El lunes 21 de septiembre, agentes de la División Norte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) localizaron en Charlotte, Carolina del Norte, un vehículo de interés relacionado con este caso y determinaron que había sido robado.

El miércoles 23 de septiembre, el Departamento de Policía de Gaston County y el Equipo de Supresión de Armas de Fuego del CMPD localizaron y arrestaron a Ar’montae Johnson, de 16 años, en Stanley, Carolina del Norte. Johnson fue llevado a la sede del CMPD e interrogado por los detectives. Tras el interrogatorio, se le imputaron los siguientes cargos:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Disparos contra una vivienda habitada (4 cargos)

Conspiración para cometer un delito grave

Posesión de un vehículo de motor robado

Robo de vehículo de motor (2 cargos)

El viernes 25 de septiembre, el Departamento de Policía de Gaston County y el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD arrestaron a Antonio Kahron Ladson, de 17 años, en Dallas, Carolina del Norte. Ladson fue llevado a la sede del CMPD e interrogado por detectives. Tras el interrogatorio, se le imputaron los siguientes cargos:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Disparos contra una vivienda habitada (4 cargos)

Conspiración para cometer un delito grave

Encubridor

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El martes 29 de septiembre, el equipo VCAT del CMPD y la Oficina del Sheriff de Union County arrestaron a Jaylen Vontae Barber, de 16 años, en Monroe, Carolina del Norte. Barber fue llevado a la sede del CMPD e interrogado por los detectives. Tras el interrogatorio, se le imputaron los siguientes cargos:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Disparos contra una vivienda habitada (4 cargos)

Conspiración para cometer un delito grave

También el martes 29 de septiembre, el Equipo de Supresión de Armas de Fuego del CMPD arrestó a Terrance Jackson, de 22 años, en Charlotte, Carolina del Norte. Jackson fue llevado a la sede del CMPD e interrogado por detectives. Tras el interrogatorio, se le imputaron los siguientes cargos:

Encubridor

El miércoles 30 de septiembre, el equipo VCAT del CMPD arrestó a Ian Garland, de 17 años, en Charlotte, Carolina del Norte. Garland fue llevado a la sede del CMPD e interrogado por los detectives. Tras el interrogatorio, se le imputaron los siguientes cargos:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Disparos contra una vivienda habitada (4 cargos)

Conspiración para cometer un delito grave

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Asimismo, el 30 de septiembre, un segundo vehículo de interés en esta investigación fue recuperado en Orangeburg, Carolina del Sur, y se determinó que había sido robado.

Esta investigación está en curso y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) sigue solicitando cualquier información que el público pueda proporcionar.

Finalmente, a medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260920-0301-00.

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