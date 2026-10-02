Raleigh, NC.- El comisionado de Seguros, Mike Causey, recuerda a los residentes de Carolina del Norte que deben mantenerse alerta al conmemorarse el segundo aniversario del huracán Helene.

“Esta temporada de huracanes ha sido leve en comparación con la mayoría”, dijo el comisionado Causey. “Como aprendimos con Helene hace dos años, basta una sola tormenta para causar daños catastróficos en nuestro estado”.

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La temporada de huracanes continúa hasta el 30 de noviembre. El comisionado Causey instó a los habitantes de Carolina del Norte a recordar que la preparación es clave para sobrevivir a una tormenta y minimizar sus efectos.

“Proteger su hogar y su propiedad es fundamental para minimizar los daños”, dijo el comisionado Causey. “También es importante asegurarse de proteger su propiedad con una cobertura de seguro adecuada”.

El comisionado Causey recomendó a los residentes de Carolina del Norte comunicarse con su agente de seguros para asegurarse de contar con la cobertura que necesitan. Ofreció los siguientes consejos:

Las pólizas estándar de seguro de vivienda no cubren los daños causados por inundaciones, aunque las pólizas de seguro para casas móviles y las pólizas de seguro de automóvil que incluyen cobertura integral sí cubren los daños por inundaciones. La mayoría de las muertes y los daños materiales causados por huracanes se deben al agua.

El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones tiene un período de espera de 30 días antes de que la cobertura entre en vigor. No espere hasta que una tormenta con nombre se dirija hacia nuestra zona para adquirir un seguro contra inundaciones.

Los inquilinos deberían considerar adquirir su propio seguro para inquilinos y una póliza de seguro contra inundaciones. El seguro del propietario no cubrirá las pérdidas de los inquilinos.

“No hay nada que sustituya a estar preparado”, dijo el comisionado Causey.

Para obtener más información sobre cómo prepararse para una tormenta, visite www.ncdoi.gov/disaster. También puede llamar al 855-408-1212, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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