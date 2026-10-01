USCIS ajusta tarifas de inmigración por inflación para el año fiscal 2027

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó una notificación en el Registro Federal para anunciar el incremento por inflación de ciertas tarifas de inmigración impuestas por la ley H.R. 1 para el año fiscal 2027.

En un comunicado, indicaron que los ajustes menores reflejan la variación inflacionaria registrada entre julio de 2025 y julio de 2026.

De acuerdo con lo estipulado en la H.R. 1, el Departamento de Seguridad Nacional ajusta anualmente estas tarifas a partir del año fiscal 2026. Las nuevas tarifas entrarán en vigor oficialmente el 16 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual cualquier solicitud matasellada que no incluya el monto actualizado será rechazada por la agencia.

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Nuevas modificaciones a las tarifas

Por otro lado, explicaron que entre los formularios y trámites que presentan modificaciones en sus costos se encuentran la Tarifa Anual de Solicitud de Asilo (que pasa de 102 a 105 dólares), el Formulario I-131 para documentos de viaje y permisos (de 1.020 a 1.050 dólares), el Formulario I-765 de autorización de empleo para ciertos solicitantes (de 560 a 570 dólares), y el Formulario I-821 para el Estatus de Protección Temporal (de 510 a 520 dólares).

En este sentido, las autoridades migratorias recordaron a los solicitantes y profesionales del derecho verificar los montos correspondientes para evitar contratiempos administrativos en el envío de sus peticiones a partir de la segunda quincena de octubre.

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