Charlotte, NC.- Octubre marca el Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, una iniciativa que busca recordar a personas, familias, empresas y organizaciones la importancia de proteger sus dispositivos, información y cuentas frente a las amenazas digitales.

It’s Cyber Security Awareness Month! Cyber attacks can cause serious harm to both individuals and businesses, and they often create confusion or spread misinformation. Stay alert, recognize suspicious activity, and think before you click! Stay tuned throughout the month for… pic.twitter.com/NwVsOWAGtk — NC Emergency Management (@NCEmergency) October 1, 2026

La Oficina de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte advierte que las acciones cotidianas en internet pueden generar riesgos para los usuarios, sus familias, empresas e incluso para infraestructuras y servicios esenciales. El estado destaca que la ciberseguridad requiere la participación de todos y recomienda conocer los principales peligros antes de que ocurra un incidente.

Entre las amenazas figuran los virus informáticos, las intrusiones en sistemas, la modificación o eliminación de archivos, el robo de información confidencial y el uso de dispositivos ajenos para ejecutar ataques contra terceros. Los ciberdelincuentes también pueden acceder a datos personales mediante computadoras, teléfonos, tabletas y consolas conectadas a internet.

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Los riesgos también pueden alcanzar a empresas y organizaciones. Una intrusión en sus redes puede comprometer información de empleados, clientes y operaciones. Además, los ataques de gran escala pueden afectar servicios esenciales como el transporte o el suministro eléctrico. El cibercrimen organizado, el espionaje digital y los ataques vinculados con actores estatales también plantean riesgos para la seguridad nacional.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan adoptar medidas básicas. Los usuarios deben conectarse mediante redes seguras y protegidas con contraseña, evitar enlaces y archivos adjuntos provenientes de remitentes desconocidos y desconfiar de solicitudes digitales que pidan información personal. También conviene revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales.

Las contraseñas representan otro punto fundamental. Carolina del Norte recomienda proteger todos los dispositivos conectados a internet, evitar reutilizar una misma contraseña en diferentes cuentas y actualizar las claves con regularidad.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) también destaca medidas como utilizar contraseñas fuertes, activar la autenticación multifactor, reconocer los intentos de phishing y mantener actualizado el software.

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Si ocurre un ataque, las autoridades aconsejan desconectar el dispositivo afectado de internet, comprobar el sistema, actualizar el software de seguridad y contactar al personal especializado de tecnología cuando corresponda. Si el incidente compromete información personal, el usuario debe cambiar inmediatamente sus contraseñas, vigilar sus cuentas financieras y comunicarse con las instituciones afectadas.

Durante octubre, la recomendación central resulta sencilla: detenerse, verificar y pensar antes de hacer clic. La prevención puede reducir la exposición a amenazas y contribuir a construir un entorno digital más seguro para todos.

Para consultar recomendaciones oficiales de Carolina del Norte, puede visitarse ReadyNC: Ciberseguridad.

Video: CMPD Alerta sobre fraudes cibernéticos y estafas electrónicas.