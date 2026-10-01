Raleigh, NC.- El martes 29 de septiembre de 2026 por la noche en el Lenovo Center, el momento fue más importante que el marcador de los Hurricanes.

Una victoria habría sido la guinda del pastel, pero la mayoría de los asistentes en 1400 Edwards Mill Road compraron sus entradas para decir que estaban allí por el momento .

Ese momento fue cuando el equipo se paró sobre el hielo y vio cómo la segunda pancarta de campeonato de la Copa Stanley de la franquicia se izaba hasta lo alto del pabellón.

Fue un momento no para los jugadores, ni para el cuerpo técnico, sino para ellos, de acuerdo a lo que reseñaron los comentaristas.

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Rod Brind’Amour lo reiteró después del partido cuando recordó a los medios de comunicación que los aficionados, que llenan el estadio local todas las noches, no pudieron formar parte de la celebración del 14 de junio cuando el equipo alcanzó la cima en el T-Mobile Arena.

Por supuesto, una semana después se celebró el desfile que congregó a más de 192.000 personas en el centro de Raleigh, pero esto era la Copa Stanley. Dentro del Lenovo Center, donde el equipo lo da todo, frente a los Caniacs, cada vez que pisan el hielo.

«Fue genial. Para mí, fue más para los aficionados. No pudieron vernos celebrarlo en casa, así que fue agradable dar una pequeña vuelta de honor», reflexionó Brind’Amour tras el partido. «Tienen que disfrutar de estas cosas. Son una parte fundamental del éxito que hemos tenido a lo largo de los años, así que me pareció algo realmente genial».

Desde el rugido de Jordan Staal al pisar el hielo con el trofeo de plata de 15,6 kg hasta el broche de oro a las celebraciones interactivas con una oleada de celebración que incluyó a los jugadores rodeando «la taza» en el logotipo del campeonato , fue un broche de oro perfecto para un verano increíble.

Entonces, de pie, abrazados, llovieron los aplausos cuando se alzó la pancarta con la nueva imagen.

«Se sienten tantas emociones al intentar comenzar un partido y una temporada, y obviamente uno quiere seguir disfrutando de esos momentos», dijo el capitán. «Fue algo muy especial. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para dárselo a todos y para animar a la afición».

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Resultaba casi imposible imaginar un público más entregado; se reveló que se trataba de una multitud de 19.250 personas, con todas las butacas abarrotadas, lo que representa la mayor asistencia a un partido de temporada regular en casa en el Lenovo Center.

Solo dos partidos de temporada regular en casa en la historia de la franquicia han atraído a más aficionados: el partido al aire libre de la Stadium Series del equipo contra los Washington Capitals en el Carter-Finley Stadium el 18 de febrero de 2023 (56.961) y un partido en el Greensboro Coliseum contra los New York Rangers el 21 de noviembre de 1997 (19.358).

Canes coloca a Primeau sobre las exenciones

Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el portero Cayden Primeau fue puesto en la lista de transferibles con el propósito de ser reasignado a los Chicago Wolves de la Liga Americana de Hockey (AHL).