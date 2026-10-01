La NASA lanza con éxito la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional

Washington.— La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) celebró su 68.º aniversario con el lanzamiento matutino de una nueva tripulación rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS) para una misión científica de larga duración.

A través de las redes sociales se pudo conocer que la agencia espacial programó la cobertura en vivo de la llegada de la misión Crew-13 al laboratorio en órbita.

Indicaron además en un comunicado que la tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta Joshua Kutryk de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

What a way to spend our 68th birthday! 🚀🎉 This morning, a new crew launched to the @Space_Station for a long-duration science mission. Tune in to watch with us as Crew-13 arrives at the orbiting laboratory. Live coverage begins here at 5:20pm ET (2120 UTC). pic.twitter.com/08FSqJmFLg — NASA (@NASA) October 1, 2026

Superan con éxito las primeras fases

Asimismo, destacaron que el lanzamiento, impulsado por un cohete Falcon 9 de SpaceX, superó con éxito las fases de máxima presión dinámica (Max Q) y el corte de encendido del motor principal (MECO), seguido de la separación de etapas.

Destination: @Space_Station📍 NASA’s SpaceX Crew-13 mission has successfully launched! The Dragon spacecraft carrying the crew is set to dock at about 7pm ET (2300 UTC) tonight, kicking off several months of scientific exploration. Watch with us here! https://t.co/AhTPqwgEKV pic.twitter.com/u475yGA8S6 — NASA (@NASA) October 1, 2026

Por otro lado, indicaron que tras dichos procedimientos, la primera etapa del cohete completó un aterrizaje perfecto en la Zona de Aterrizaje 40 de SpaceX, ubicada en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

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Paralelamente, señalaron que el motor de la segunda etapa del Falcon 9 se apagó tras finalizar su ciclo de propulsión, quedando a la espera de la separación de la nave Dragon para continuar de manera independiente su trayectoria hacia la Estación Espacial Internacional.

De la misma manera, detallaron que durante su estancia en el laboratorio orbital, la tripulación impulsará investigaciones avanzadas mediante la producción en microgravedad de tejidos derivados de células madre humanas para medicina personalizada, pruebas de cultivo de alimentos con un nuevo sistema autónomo de crecimiento vegetal y estudios médicos orientados a monitorear la salud de los astronautas y prevenir anomalías en el flujo sanguíneo.

En este sentido, la NASA invitó al público a seguir las transmisiones oficiales en vivo de la aproximación y acoplamiento orbital.

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