La FDA impulsa convocatoria nacional para integrar a expertos y consumidores en sus comités

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció una amplia convocatoria de reclutamiento a nivel nacional para ampliar la diversidad de voces y perspectivas calificadas en sus comités consultivos, los cuales fungen como órganos independientes que asesoran las decisiones de salud pública en el país.

En un comunicado, indicaron que como parte de esta iniciativa, la agencia publicó dos avisos en el Registro Federal: uno enfocado en la búsqueda de miembros votantes con perfiles científicos, técnicos y profesionales para cubrir vacantes actuales o previstas, y un aviso complementario para incorporar representantes de consumidores que garanticen la participación directa de la ciudadanía en las deliberaciones.

Al respecto, el comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas, señaló que estos comités reúnen a mentes científicas líderes para abordar los desafíos más complejos de la salud pública, integrando la ciencia más avanzada y la experiencia del mundo real.

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Fortalecerán la colaboración con expertos de vanguardia

Por otro lado, la administración federal reafirmó su compromiso de fortalecer la colaboración entre la agencia y los expertos de vanguardia.

Indicaron que los comités consultivos evalúan la evidencia científica sobre fármacos, vacunas, productos biológicos y dispositivos médicos.

Por último, la FDA anunció que recibirán postulaciones continuas a través de su portal centralizado, estableciendo como fechas límite el 15 de noviembre de 2026 para representantes de consumidores y el 30 de noviembre de 2026 para expertos científicos y técnicos, con el fin de recibir prioridad en las vacantes a corto plazo.

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