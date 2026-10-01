Kacey Musgraves llega a Charlotte: Horarios y accesos

Charlotte, NC.- Charlotte se prepara para recibir a Kacey Musgraves este viernes 2 de octubre, como parte de su gira Middle of Nowhere. El concierto tendrá lugar en el Spectrum Center y la organización estableció medidas específicas para quienes asistirán a la zona de admisión general, además de restricciones de tránsito alrededor del recinto.

Las puertas del Spectrum Center abrirán a las 6:30 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 7:30 p. m. Los asistentes con entradas para el área general deberán prestar especial atención al procedimiento de ingreso y distribución de pulseras.

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Las personas que tengan boletos para la zona de pista de admisión general deberán hacer fila el día del concierto en la entrada norte, ubicada sobre 5th Street. El Spectrum Center no permitirá que los visitantes ingresen a sus instalaciones antes de las 8:00 a. m. y tampoco autorizará campamentos durante la noche.

Después de la apertura de puertas, el recinto distribuirá las pulseras para el área general en el North District – Crown and Craft Bar, ubicado en la sección 104. El personal entregará una pulsera por cada persona que presente una entrada válida.

Los asistentes con paquetes VIP deberán seguir las instrucciones específicas que proporcione el representante correspondiente a su experiencia.

En cuanto a la mercancía oficial del espectáculo, los puestos de venta funcionarán en el vestíbulo principal y en las secciones 105 y 117.

Los visitantes también podrán ingresar con botellas de agua reutilizables, siempre que estén vacías, sean irrompibles y tengan una capacidad máxima de 32 onzas, equivalentes a unos 950 mililitros. El recinto no permite envases de vidrio.

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Quienes lleven su botella podrán utilizar las estaciones de bebidas disponibles en el vestíbulo principal de Belk y en el vestíbulo Uptown. Los puntos de recarga se encuentran cerca de las secciones 103, 116 y 117 en el vestíbulo principal, y de las secciones 202, 207 y 227 en el vestíbulo Uptown.

El concierto también generará restricciones de tránsito en el centro de Charlotte. A partir de las 7:00 p. m. del viernes 2 de octubre, las autoridades cerrarán Tryon Street entre Brooklyn Village Avenue y 4th Street, además de las calles transversales de ese tramo. El plan contempla mantener los cierres hasta las 11:59 p. m. del sábado 3 de octubre.

Las autoridades recomiendan que quienes asistan al concierto planifiquen con anticipación sus desplazamientos y lleguen con suficiente tiempo para completar los controles de acceso.

Horarios clave: 8:00 p. m., límite para ingresar a las instalaciones; 6:30 p. m., apertura de puertas; 7:00 p. m., inicio de los cierres viales; y 7:30 p. m., comienzo del concierto.

Finalmente si desea comprar entradas puede hacerlo a través de este link.

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