EE.UU. sanciona a la red financiera del Tren de Aragua

Washington.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 10 objetivos vinculados a una red de fraude del Tren de Aragua (TdA), organización calificada como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

En un comunicado, explicaron que la operación criminal se centra en el uso de software malicioso (malware) para robar millones de dólares en cajeros automáticos (ATM) en territorio estadounidense mediante ataques de tipo jackpotting.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la administración del presidente Donald J. Trump no permitirá que grupos terroristas exploten el sistema financiero estadounidense ni se enriquezcan a través del delito en perjuicio de ciudadanos y empresas del país.

Acotó que desde 2025, el gobierno federal ha ejecutado más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales.

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Medidas incluyen a la minería de oro y el narcotráfico

Por otro lado, señalaron que la red de fraude es coordinada presuntamente por Anibal Alexander Canelon Aguirre (alias “Prometheus”), considerado uno de los fugitivos más buscados del FBI y presunto creador del malware utilizado para vulnerar los cajeros automáticos. Junto a él fueron sancionados varios de sus operadores y asociados en México y Venezuela, así como las empresas Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca.

Asimismo, la OFAC designó a Juan Gabriel Rivas Nunez (alias «Juancho»), señalado como un alto líder del TdA que dirige operaciones ilícitas en Sudamérica, incluyendo la minería de oro y el narcotráfico.

En este sentido, señalaron que las medidas adoptadas congelan todos los bienes e intereses de los designados bajo jurisdicción de los Estados Unidos y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Por último, reiteraron que estas acciones forman parte de un esfuerzo interinstitucional coordinado con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), el FBI, el Departamento de Justicia y agencias internacionales para desmantelar la infraestructura financiera y operativa del Tren de Aragua.

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