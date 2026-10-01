EE.UU. emite regulaciones para lanzar el programa nacional de libertad educativa

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitieron regulaciones propuestas y temporales para poner en marcha el nuevo Crédito Fiscal para Becas bajo la sección 25F, conocido como el Crédito Fiscal para la Libertad Educativa.

En un comunicado, señalaron que esta iniciativa establece el primer programa federal de libre elección escolar a nivel nacional para respaldar contribuciones privadas destinadas a becas K-12.

Detallaron que a partir del 1 de enero de 2027, los contribuyentes elegibles podrán reclamar un crédito fiscal anual de hasta 1.700 dólares, o hasta 3.400 dólares para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas, por aportaciones en efectivo realizadas a Organizaciones Concesionarias de Becas (SGO) elegibles.

Asimismo, acotaron que hasta la fecha, 30 estados se han sumado voluntariamente al programa, el cual busca expandir las opciones educativas y los derechos de los padres de familia.

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Beneficiarán a millones de niños

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que la medida transforma el sistema educativo para atender las necesidades de los estudiantes y empoderar a los estados. Mientras que la secretaria de Educación, Linda McMahon, señaló que se trata de la mayor expansión de elección escolar en la historia, permitiendo que millones de niños accedan a mejores oportunidades sin verse limitados por su código postal o ingresos familiares.

Por su parte, el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, indicó que las reglas brindan la claridad necesaria para que estados, organizaciones y contribuyentes se preparen para el lanzamiento.

Las normativas detallan mecanismos para facilitar el acceso estudiantil estimando que un 96 % de los niños en estados participantes sean elegibles, establecen salvaguardas contra el fraude mediante portales electrónicos y auditorías anuales, y permiten trasladar los créditos no utilizados por hasta cinco años.

Por último, indicaron que hacia 2030, el Tesoro proyecta que el programa movilizará cerca de 26.000 millones de dólares anuales en aportaciones para financiar hasta 2.2 millones de becas cada año.

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