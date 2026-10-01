EE.UU. devuelve 58 bienes culturales y fósiles a China

Washington.- Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con socios policiales, repatrió 58 objetos culturalmente significativos a la República Popular China durante una ceremonia oficial celebrada en la embajada de dicho país el 16 de septiembre.

En un comunicado se conoció que los artefactos recuperados provienen de investigaciones realizadas por nueve oficinas de HSI, en cooperación con el FBI, el Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Detallaron que entre las piezas devueltas figuran dos esculturas de Bodhisattvas, un esqueleto completo de un dinosaurio Psittacosaurus, estatuas de terracota de jinetes, así como otros huesos y huevos de dinosaurio fosilizados.

Ver más: Llegan a Atlanta los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang

Buscan frenar el comercio en el mercado negro

Por otro lado, las autoridades destacaron que estas operaciones de restitución cumplen un doble propósito: frenar el comercio en el mercado negro de antigüedades, utilizado habitualmente por organizaciones criminales para financiar actividades ilícitas y lavado de dinero, y preservar la historia y la cultura asociadas con estos patrimonios al devolverlos a sus legítimos dueños.

Asimismo, reiteraron que Estados Unidos y China mantienen un acuerdo bilateral para la protección del patrimonio cultural chino establecido originalmente en 2014 y renovado en 2024.

Acotaron que mediante su Programa de Propiedad Cultural, Arte y Antigüedades, HSI continúa desarticulando redes dedicadas al saqueo y contrabando de bienes arqueológicos a nivel internacional.

Vídeo: 33 mascotas llegan diariamente al refugio de Mecklenburg