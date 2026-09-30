Trump reemplaza el término «Inteligencia Artificial» por «Super Inteligencia»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sustituir formalmente el término “Inteligencia Artificial” («IA») por “Super Inteligencia” («SI») en todas las dependencias del poder ejecutivo, con el propósito de reconocer la continua evolución de la frontera tecnológica y su potencial de desarrollo.

Así lo dio a conocer un comunicado de la Casa Blanca, tras un evento en donde indicó que la disposición instruye a todos los departamentos y agencias a utilizar exclusivamente los conceptos de “Super Inteligencia” y “SI” en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, documentos normativos y escritos no estatutarios, dejando de emplear las denominaciones tradicionales.

White House Accord on Super Intelligence pic.twitter.com/NVNkHmLcbk — The White House (@WhiteHouse) September 30, 2026

Asimismo, la orden ordena al Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología proponer una definición federal oficial que refleje el estado actual de esta tecnología.

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Destacan los logros en materia tecnológica

Por otro lado, el gobierno estadounidense destacó que la medida busca reflejar de manera más precisa las capacidades reales de estos sistemas, los cuales desbloquean nuevas formas de creatividad humana en lugar de limitarse a imitar o automatizar la inteligencia, consolidando el liderazgo de Estados Unidos como pionero global en este campo de investigación durante más de siete décadas.

President Trump Participates in a Meeting and Luncheon on Super Intelligence https://t.co/RRkEnM2KDS — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

De la misma manera, señalaron que en el marco de esta política, la administración federal ha impulsado diversas iniciativas estratégicas, tales como la asignación de más de 5.000 millones de dólares para la Misión Génesis, el lanzamiento del Plan de Acción de Super Inteligencia de Estados Unidos en julio de 2025 y la presentación de un Marco Político Nacional en marzo de 2026 para garantizar la expansión económica y tecnológica del país.

Por último, es de mencionar, que en el lugar estuvieron diversos representantes de empresas tecnológicas, entre ellos, Elon Musk (SpaceX, xAI y Tesla), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia), Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon), entre otros.

America leads the future of Super Intelligence. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHuBoMn7Wj — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

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