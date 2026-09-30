Manassas, VA.- Las autoridades de Manassas, Virginia, desplegaron un operativo de búsqueda tras un tiroteo ocurrido durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre en las instalaciones de United Rentals. El operativo se extiende hasta Carolina del Norte.

El incidente ocurrió poco después de las 7:00 a.m., en el área de talleres de la sede ubicada en la cuadra 9400 de Wellington Road. Los primeros reportes difundidos en redes sociales mencionaron un posible doble homicidio; sin embargo, las autoridades locales señalaron que el ataque dejó tres personas heridas en estado crítico, todas con lesiones potencialmente mortales.

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Las tres víctimas son hombres y compañeros de trabajo del presunto atacante. Equipos de emergencia los trasladaron de inmediato a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Policía identifica al sospechoso

Las autoridades identificaron al sospechoso como Marvin Grant, de 37 años. La policía lo describe como un hombre negro de tez clara, de aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de estatura, con ojos marrones y cabello castaño.

Después del tiroteo, Grant habría abandonado el área y tomado rumbo fuera del norte de Virginia. Los investigadores creen que utiliza un Toyota Camry o Toyota Corolla gris, equipado con matrículas temporales de Carolina del Norte.

La información sobre el vehículo llevó a las autoridades a mantener especial atención sobre las rutas que conectan Virginia con otros estados, incluida Carolina del Norte.

Autoridades piden evitar al sospechoso

Las fuerzas de seguridad consideran que Grant está armado y representa un peligro para la población. Por esa razón, las autoridades pidieron a los residentes evitar cualquier intento de acercamiento o contacto con el sospechoso.

El operativo también generó medidas preventivas en centros educativos cercanos. Entre ellos se encuentra la escuela primaria Jennie Dean Elementary, cuyos responsables activaron protocolos de seguridad y trasladaron a los estudiantes hacia otra instalación como medida de protección.

Las autoridades recomendaron a las personas que se encuentren en las zonas donde podría desplazarse el sospechoso, especialmente en las rutas hacia el sur, permanecer alertas y evitar acercarse al vehículo descrito.

La policía continúa trabajando para determinar las circunstancias que provocaron el tiroteo y localizar a Grant. Mientras avanza la investigación, las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación que contacte de inmediato a los servicios de emergencia.

La recomendación oficial es no intentar detenerlo ni confrontarlo directamente.

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