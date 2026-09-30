New Bern, NC.- Una persecución policial que comenzó en New Bern, Carolina del Norte, terminó con la detención de un hombre de 33 años después de que las autoridades lo localizaran en una zona boscosa de Beaufort County. El incidente ocurrió el martes 29 de septiembre y movilizó a varias agencias policiales de la región.

De acuerdo con el Departamento de Policía de New Bern, los agentes intentaron detener alrededor de las 11:15 a. m. un vehículo conducido por Markel Raheem Mattocks, de 33 años, residente de J.A. Lilly Drive, en Vanceboro.

Mattocks habría ignorado la orden de detenerse y emprendió la huida hacia el norte por la U.S. 17. Aproximadamente 30 minutos después, el vehículo chocó contra un puente.

Una oficial del Departamento de Policía de Craven County observó el automóvil e intentó realizar una nueva detención. El conductor volvió a escapar y desencadenó una persecución que se extendió por Beaufort County durante aproximadamente 25 minutos.

Continuó la fuga a pie

La persecución terminó cerca de la intersección de Jones Road y Flat Swamp Road, donde Mattocks abandonó el vehículo y continuó su escape a pie hacia una zona boscosa.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizarlo. Participaron agentes del Departamento de Policía de Craven County, el Departamento de Policía de Beaufort County, personal de Probation and Parole y funcionarios de la oficina del sheriff.

Los equipos coordinaron las labores de rastreo hasta localizar al sospechoso dentro del área boscosa. Posteriormente, los agentes procedieron con su detención.

Tenía antecedentes bajo supervisión

Al momento del incidente, Mattocks cumplía una medida de supervisión de la oficina del sheriff de Craven County relacionada con cargos previos por tráfico de sustancias controladas y posesión de un arma de fuego por parte de una persona condenada por un delito grave.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la persecución y la posterior detención. Hasta el momento, los cuerpos policiales no han informado públicamente todos los nuevos cargos que enfrentará Mattocks.

El Departamento de Policía indicó que divulgará información adicional sobre las acusaciones a medida que avance la investigación y las autoridades completen el proceso correspondiente.

El caso permanece bajo investigación y las agencias participantes analizan las circunstancias que provocaron la persecución, el accidente contra el puente y la posterior fuga a pie.

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