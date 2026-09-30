Opción Fin de Semana: Festivales gratuitos para toda la familia

Mooresville, NC.- En la Opción Fin de Semana podrá disfrutar de Festivales para toda la familia.
Festival de camiones de comida en Mooresville
El Festival de Camiones de Comida regresa al centro de Mooresville el primer sábado de cada mes hasta octubre 2026. El evento se lleva a cabo de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.
Disfruta de tus platillos favoritos de los food trucks o prueba algo nuevo mientras escuchas música en vivo. Habrá más de 15 food trucks de la zona, además de música en vivo y diversión para toda la familia.
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Los camiones de comida estarán ubicados en Broad Street y Main Street en Mooresville, Carolina del Norte. El evento se llevará a cabo en el distrito social del centro de la ciudad.
- Sábado 3 de octubre de 2026
Festival Internacional de Concord
El Puente Hispano y la ciudad de Concord presentan el Festival Internacional de Concord el sábado 3 de octubre de 2026, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., en el centro de Concord, Carolina del Norte.
El objetivo de este festival gratuito es promover una comunidad inclusiva donde los residentes abracen y celebren sus culturas.
Manténgase al tanto de las actualizaciones en el evento de Facebook.
El festival incluirá:
- Actuaciones de música en vivo
- Exhibiciones culturales
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- Comida y bebida de todo el mundo
- vendedores de artesanías internacionales
- Un rincón infantil con experiencias prácticas.