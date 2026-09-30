Opción Fin de Semana: Festivales gratuitos para toda la familia

El Festival de Camiones de Comida regresa al centro de Mooresville el primer sábado de cada mes hasta octubre 2026. El evento se lleva a cabo de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

Disfruta de tus platillos favoritos de los food trucks o prueba algo nuevo mientras escuchas música en vivo. Habrá más de 15 food trucks de la zona, además de música en vivo y diversión para toda la familia.