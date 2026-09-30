Los Hornets, con su nueva imagen, buscan fortalecer su identidad

“Tenemos una identidad. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes tanto en defensa como en ataque”, declaró el entrenador de los Hornets, Charles Lee, tras el primer día de entrenamiento del martes en Charleston, Carolina del Sur. “Nuestra identidad es salir a defender y tratar de ser uno de los mejores equipos defensivos de la NBA».

Impulsados ​​por una salud relativamente buena desde mediados de enero, los Hornets terminaron la temporada pasada en primer lugar en la NBA en triples (16.4), segundo en intentos de triples (43.3) y tercero en porcentaje de triples (37.8%). En los rebotes, fueron segundos en todas las categorías en porcentajes de rebotes ofensivos (35.8%), defensivos (72.2%) y generales (53.9%), así como segundos en puntos de segunda oportunidad anotados (17.8) y terceros en puntos de segunda oportunidad permitidos (13.6).

Desde el 22 de enero en adelante, se ubicaron terceros en ataque (120.9), sextos en defensa (110.1) y segundos en rating neto (10.8), lo que llevó al tercer mejor récord general de la liga (28-10) solo detrás de San Antonio y Boston. También empataron en el octavo mejor porcentaje de victorias como visitante de la NBA en general (.561, 23-18), el más alto de cualquier equipo que no se clasificó para los playoffs.