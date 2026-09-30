Los Hornets, con su nueva imagen, buscan fortalecer su identidad

Charlotte, NC.- Podría decirse que el mayor logro de los Charlotte Hornets durante la temporada 2025-26 de la NBA fue más allá de conseguir su mayor número de victorias y su primera victoria en los playoffs en una década. Fue, finalmente, consolidar una identidad, lo que jugó un papel fundamental en su repunte al final de la temporada.
“We have an identity. We know what our absolutes are defensively and offensively." https://t.co/oA9bhGFI3Y
— Charlotte Hornets (@hornets) September 30, 2026
“Tenemos una identidad. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes tanto en defensa como en ataque”, declaró el entrenador de los Hornets, Charles Lee, tras el primer día de entrenamiento del martes en Charleston, Carolina del Sur. “Nuestra identidad es salir a defender y tratar de ser uno de los mejores equipos defensivos de la NBA».
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Impulsados por una salud relativamente buena desde mediados de enero, los Hornets terminaron la temporada pasada en primer lugar en la NBA en triples (16.4), segundo en intentos de triples (43.3) y tercero en porcentaje de triples (37.8%). En los rebotes, fueron segundos en todas las categorías en porcentajes de rebotes ofensivos (35.8%), defensivos (72.2%) y generales (53.9%), así como segundos en puntos de segunda oportunidad anotados (17.8) y terceros en puntos de segunda oportunidad permitidos (13.6).
Desde el 22 de enero en adelante, se ubicaron terceros en ataque (120.9), sextos en defensa (110.1) y segundos en rating neto (10.8), lo que llevó al tercer mejor récord general de la liga (28-10) solo detrás de San Antonio y Boston. También empataron en el octavo mejor porcentaje de victorias como visitante de la NBA en general (.561, 23-18), el más alto de cualquier equipo que no se clasificó para los playoffs.
Por supuesto, tener una identidad más definida no significa que no haya algunas áreas que Lee quiera mejorar de cara al futuro. Además de jugar con mayor intensidad física, mejorar su récord de 10-18 en momentos decisivos (el cuarto peor de la NBA, con .357) es fundamental para los Hornets.
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Contar con una identidad bien definida también debería facilitar una transición más fluida en cuanto a la plantilla. Dos de los cuatro máximos anotadores de los Hornets la temporada pasada, LaMelo Ball y Miles Bridges, fueron traspasados en verano, dejando al alero Brandon Miller, en su cuarto año en la liga, como el jugador con más antigüedad en el equipo. Sin embargo, la incorporación de los veteranos Naz Reid, Grayson Allen, Royce O’Neale y Dennis Schröder, además de los novatos Hannes Steinbach y Christian Anderson Jr., demuestra una clara intención respecto al tipo de habilidades que la directiva sigue buscando.
Los mejores equipos de la NBA tienen una forma de jugar partido tras partido. Si continúan fortaleciendo su identidad, es de esperar que los Charlotte Hornets se unan a este grupo.
Con información de Hornets