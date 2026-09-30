Inauguran la calle José “El Canario” Alberto Way en New Jersey

New Jersey.— El multipremiado salsero José Alberto “El Canario” asistió a la inauguración oficial de una calle con su nombre en la ciudad en Union City, New Jersey, un reconocimiento que el músico dedicó con orgullo a su natal República Dominicana.

En un comunicado de prensa de Anna Samanamu & MS Agency, se conoció que el evento contó con la presencia de destacadas figuras de la música tropical como Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, además del alcalde Brian P. Stack y la Junta de Comisionados de la ciudad.

Asimismo, durante el evento, Santa Rosa elogió la trayectoria de su compadre y destacó los lazos de hermandad que la música ha forjado entre ambos a lo largo de los años.

Gran concierto bailable en Florida

Por otro lado, José Alberto expresó su profunda gratitud por el nombramiento y recordó que New Jersey y New York han sido escenarios fundamentales en su carrera artística, la cual celebra medio siglo de vigencia en los escenarios internacionales.

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De la misma manera, destacaron que este homenaje forma parte de los festejos por sus 50 años de trayectoria, que incluyen un gran concierto bailable el próximo 24 de octubre en Pembroke Pines, Florida, y una gira internacional que abarcará ciudades como Santo Domingo, Nueva York, San Juan, Caracas y Lima.

Por último, resaltaron que el reconocimiento en Union City se suma a los recientes éxitos del salsero, entre los que destaca la obtención del premio Latin Grammy al Mejor Álbum Tropical Tradicional por su producción Rodando por el mundo, convirtiéndose en el artista más galardonado de la historia en dicha categoría junto a Israel López “Cachao”.

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